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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленського підловили на кривлянні під час гімну України: відео

5.9тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський кривлявся під час виконання гімну України.

Після завершення дебатів на НСК "Олімпійський", чинний президент Петро Порошенко запропонував виконати гімн країни. Однак поки частина присутніх співала "Ще не вмерла України", Зеленський прямо на сцені поцілував дружину Олену і показував гримаси, адресовані своїм прихильникам.

Відзначимо, Зеленський і Порошенко не потиснули один одному руки після завершення виступів, як це зробили на початку дебатів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дебатів на стадіоні:

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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
А ви замітили що зелелський розмовляв на дебатах мовою своїх героїв,він напевно вже забув як говорити від свого імені.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Пивоварова Лариса, а украйинськый жывописэць и график Нэпыйпыво - Ваш запэклый ворог. :-)
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Госсссподи! Слушать без смеха вой про "нэвмэрлого щеня" - всё равно, что запретить смех на концерте Аркадия Райкина! :-)))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Госсссссссспади! Да неужели этот вой про "нэвмэрлого щеня" можно слушать с серьёзной мордой? Это как на концерте Райкина запретить смеяться! :-)))))
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