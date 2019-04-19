Зеленського підловили на кривлянні під час гімну України: відео

Кандидат у президенти Володимир Зеленський кривлявся під час виконання гімну України.

Після завершення дебатів на НСК "Олімпійський", чинний президент Петро Порошенко запропонував виконати гімн країни. Однак поки частина присутніх співала "Ще не вмерла України", Зеленський прямо на сцені поцілував дружину Олену і показував гримаси, адресовані своїм прихильникам.

Відзначимо, Зеленський і Порошенко не потиснули один одному руки після завершення виступів, як це зробили на початку дебатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дебатів на стадіоні:

Зеленський пригрозив Порошенку кримінальною справою проти нього вже найближчим часом.

Кандидати в президенти обидва стали на коліна на сцені. Цим жестом вони вшанували пам'ять українських захисників, які загинули на Донбасі в ході війни з російськими окупантами.

Зеленський заявив, що в 2014 році підтримував Порошенка, "але помилився".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!