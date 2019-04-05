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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Викачали усю кров!" Зеленський здав аналізи перед дебатами: усі подробиці

17.5тЧитати матеріал російською

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський зранку 5 квітня здав аналізи в медичний діагностичний центр Eurolab в Києві.

Як розповів сам шоумен після процедури, результати будуть готові через три дні. Він чекає їх на свою електронну пошту. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте докінця сторінки).

"Здав кров, усе, що треба. Викачали з мене всю кров, але в мені її багато, кров молода", — прокоментував він.

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Відповідаючи на питання, чому він не погодився пройти обстеження на НСК "Олімпійський", як закликав Порошенко, Зеленський зазначив, що це запрошення було дивним, і натякнув, що "хтось" просто не хоче здавати аналізи. "На Олімпійському немає лабораторії. Тому дивне було запрошення. Я прийшов туди, де не просто "беруть кров", а де є лабораторія", — додав кандидат у президенти.

"Викачали усю кров!" Зеленський здав аналізи перед дебатами
"Викачали усю кров!" Зеленський здав аналізи перед дебатами
"Викачали усю кров!" Зеленський здав аналізи перед дебатами

"Викачали усю кров!" Зеленський здав аналізи перед дебатами

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Макарский Александр
Макарский Александр
Здорово! В светлом европейском майбутнем президент незалежной краины будет избираться по результатам анализов мочи и кала!
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Мороз Виктор
Мороз Виктор
Кропива Макс, а Петюню на что ? Свинья пьяная в Черкассы приехал. Да не только в Черкассы.
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Кропива Макс
Кропива Макс
Поэтому побежал сдавать анализы к своему соратнику в лабораторию. А зелю на наркоту явно не мешалобы проверить
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