"Викачали усю кров!" Зеленський здав аналізи перед дебатами: усі подробиці

Кандидат на пост президента України Володимир Зеленський зранку 5 квітня здав аналізи в медичний діагностичний центр Eurolab в Києві.

Як розповів сам шоумен після процедури, результати будуть готові через три дні. Він чекає їх на свою електронну пошту. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте докінця сторінки).

"Здав кров, усе, що треба. Викачали з мене всю кров, але в мені її багато, кров молода", — прокоментував він.

Відповідаючи на питання, чому він не погодився пройти обстеження на НСК "Олімпійський", як закликав Порошенко, Зеленський зазначив, що це запрошення було дивним, і натякнув, що "хтось" просто не хоче здавати аналізи. "На Олімпійському немає лабораторії. Тому дивне було запрошення. Я прийшов туди, де не просто "беруть кров", а де є лабораторія", — додав кандидат у президенти.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Раніше Зеленський під час виклику чинному главі держави Петру Порошенку на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

При цьому у штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня це зробити у медичній частині НСК "Олімпійський".

Однак, у команді Зеленського заявили, що їх кандидат не буде здавати аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажований, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.

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