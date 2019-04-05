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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не ведущая корпоративов!" У Порошенко призвали Зеленского извиниться перед Тимошенко

12.1тЧитать материал на украинском

Вице-спикер Верховной Рады, народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко потребовала от кандидата в президенты Владимира Зеленского извиниться перед лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко.

Как известно, Зеленский позвал ее быть арбитром на его дебатах с главой государства Петром Порошенко. Геращенко возмутило это предложение. По ее мнению, это выглядит, как унижение, в том числе и миллионов избирателей.

"Юлия Тимошенко – одна из лидеров оппозиционной фракции, а не ведущая дебатов и корпоративов. Можно не соглашаться с ее политическими взглядами, но за ней стоят миллионы избирателей. Требую извинений Зеленского перед Тимошенко", – написала вице-спикер Рады на своей странице в Facebook.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

  • Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от оппонента в избирательной гонке.

  • В то же время глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил, что официальные дебаты между кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко состоятся в телестудии "Суспільного".

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Персоны
Владимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Геращенко может только требовать у своего мужа исполнения своих супружеских обязанностей..
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de lik
de lik
Этот цирк с дебатами показывает колхозный уровень украинской политики: ну как к таким пацанам серьёзные люди должны относится? Теперь понятно откуда взялся уровень подачек от пиндосов типа конфеток, старых списанных катеров и похлопывания по плечу; для дурачков прокатит, будут и дальше херойские президенты на анализы друг друга звать
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