"Не ведущая корпоративов!" У Порошенко призвали Зеленского извиниться перед Тимошенко

Вице-спикер Верховной Рады, народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко потребовала от кандидата в президенты Владимира Зеленского извиниться перед лидером "Батьківщини" Юлией Тимошенко.

Как известно, Зеленский позвал ее быть арбитром на его дебатах с главой государства Петром Порошенко. Геращенко возмутило это предложение. По ее мнению, это выглядит, как унижение, в том числе и миллионов избирателей.

"Юлия Тимошенко – одна из лидеров оппозиционной фракции, а не ведущая дебатов и корпоративов. Можно не соглашаться с ее политическими взглядами, но за ней стоят миллионы избирателей. Требую извинений Зеленского перед Тимошенко", – написала вице-спикер Рады на своей странице в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от оппонента в избирательной гонке.

В то же время глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания заявил, что официальные дебаты между кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко состоятся в телестудии "Суспільного".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал