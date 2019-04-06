Зеленский пожмет Порошенко руку: сделано заявление

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов пожать руку своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко в случае проигрыша во втором туре выборов.

Об этом сказал спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков. При этом он отметил, что не верит в поражение своего кандидата, сообщает "112 Украина".

"Я думаю, что этого не произойдет, но, думаю, что да (пожмет руку – Ред.). Если это будет честная победа оппонента, я не верю в это, но я уверен, что если эта победа будет честной, Зеленский это сделает", – сказал он.

Кадр из сериала "Слуга народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал результаты анализов, на которых датой забора указано 2 апреля. Пользователи сети заметили нюанс на документе.

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