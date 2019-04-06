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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский пожмет Порошенко руку: сделано заявление

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов пожать руку своему оппоненту действующему главе государства Петру Порошенко в случае проигрыша во втором туре выборов.

Об этом сказал спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков. При этом он отметил, что не верит в поражение своего кандидата, сообщает "112 Украина".

"Я думаю, что этого не произойдет, но, думаю, что да (пожмет руку – Ред.). Если это будет честная победа оппонента, я не верю в это, но я уверен, что если эта победа будет честной, Зеленский это сделает", – сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский показал результаты анализов, на которых датой забора указано 2 апреля. Пользователи сети заметили нюанс на документе.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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васильевич василий
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Grich Lara
Grich Lara
Та мені всерівно потисне чи ні,де його програма,хто його команда,бо продають кота в мішку,а бачу,що багатьом нашим виборцям-"борцям"з корупцією достатньо лиш показати,як Голобородько розстрілює парламент,який же і вибирали всі ці народні борці,коротше,всі борці сидять,як завжди на ср.ці,а міняти світ буде добрий дядя,який через деякий час тоже стане для них"баригою",бо безплатних печеньок на всіх не напасешся
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