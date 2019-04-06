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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський потисне Порошенку руку: зроблено заяву

7.5тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий потиснути руку своєму опонентові чинному главі держави Петру Порошенку в разі програшу в другому турі виборів.

Про це сказав спікер його передвиборного штабу Дмитро Разумков. При цьому він зазначив, що не вірить у поразку свого кандидата, повідомляє "112 Україна".

"Я думаю, що цього не станеться, але, думаю, що так (потисне руку – Ред.). Якщо це буде чесна перемога опонента, я не вірю в це, але я впевнений, що якщо ця перемога буде чесною, Зеленський це зробить", – сказав він.

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Кадр із серіалу "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав результати аналізів, на яких датою забору вказано 2 квітня. Користувачі мережі помітили нюанс на документі.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Выборы Президента
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Grich Lara
Grich Lara
Та мені всерівно потисне чи ні,де його програма,хто його команда,бо продають кота в мішку,а бачу,що багатьом нашим виборцям-"борцям"з корупцією достатньо лиш показати,як Голобородько розстрілює парламент,який же і вибирали всі ці народні борці,коротше,всі борці сидять,як завжди на ср.ці,а міняти світ буде добрий дядя,який через деякий час тоже стане для них"баригою",бо безплатних печеньок на всіх не напасешся
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