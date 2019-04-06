Зеленський потисне Порошенку руку: зроблено заяву

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий потиснути руку своєму опонентові чинному главі держави Петру Порошенку в разі програшу в другому турі виборів.

Про це сказав спікер його передвиборного штабу Дмитро Разумков. При цьому він зазначив, що не вірить у поразку свого кандидата, повідомляє "112 Україна".

"Я думаю, що цього не станеться, але, думаю, що так (потисне руку – Ред.). Якщо це буде чесна перемога опонента, я не вірю в це, але я впевнений, що якщо ця перемога буде чесною, Зеленський це зробить", – сказав він.

Кадр із серіалу "Слуга народу"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав результати аналізів, на яких датою забору вказано 2 квітня. Користувачі мережі помітили нюанс на документі.

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