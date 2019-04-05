Медики сделали заявление о "казусе" с анализами Зеленского: видео

Сотрудники медицинского центра Eurolab признали ошибку в справке с анализами кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом они сообщили в видеообращении, опубликованном на странице клиники в Facebook, заявив, что ошибочно указали датой забора 2 апреля вместо 5.

"Я случайно из-за волнения ввела цифру 2, а не 5. Они рядом на клавиатуре находятся. Я приношу извинения кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Данная ошибка никак не влияет на достоверность результатов", — сказали в медицинском центре.

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Инцидент также прокомментировал и сам Зеленский, на странице которого была опубликована справка "задним числом". "В нашей истории с анализами произошел казус", — написал актер, заменив снимки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

Утром 5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский. Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский"исследование прошел Порошенко.

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