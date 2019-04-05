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Выборы президента Украины 2019

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Медики сделали заявление о "казусе" с анализами Зеленского: видео

1.4тЧитать материал на украинском

Сотрудники медицинского центра Eurolab признали ошибку в справке с анализами кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Об этом они сообщили в видеообращении, опубликованном на странице клиники в Facebook, заявив, что ошибочно указали датой забора 2 апреля вместо 5.

"Я случайно из-за волнения ввела цифру 2, а не 5. Они рядом на клавиатуре находятся. Я приношу извинения кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Данная ошибка никак не влияет на достоверность результатов", — сказали в медицинском центре.

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Медики сделали заявление о "казусе" с анализами Зеленского: видео

Инцидент также прокомментировал и сам Зеленский, на странице которого была опубликована справка "задним числом". "В нашей истории с анализами произошел казус", — написал актер, заменив снимки.

Медики сделали заявление о "казусе" с анализами Зеленского: видео
Медики сделали заявление о "казусе" с анализами Зеленского: видео
Медики сделали заявление о "казусе" с анализами Зеленского: видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

  • Утром 5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский. Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский"исследование прошел Порошенко.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Даже в шагах что придуманы заранее не может все сделать так что бы все выглядело четко, ясно, без ошибок и накладок. Так бодро позвал на стадион и струсил после согласия, потребовал анализов и побежал к друзьям которые взяли не надежные пробы, только написали отчет и тут же с ошибкой, никто не удосужился проверить перед публикацией! Воистину, что ни делает дурак - все он делает не так. То ли дело Порошенко. Четко, ясно, без какой либо возможности подвергнуть сомнению. Если вовочка не может четко сделать такие простые вещи то какой из него президент? Он не предшественников будет кивать а с первого дня на свою команду, мол не досмотрели что-то, а я не виноват!
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