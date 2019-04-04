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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко позвал Зеленского сдавать анализы

3.8тЧитать материал на украинском

В пятницу, 5 апреля, президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского для сдачи анализов.

Об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра (5 апреля. – Ред.) в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", – сказал он.

Медведев подчеркнул, что это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Тег
дебаты
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Балабол не придет, он в кусты спрячется! Вот что значит выбрать клоуна: сегодня зовет на стадион и анализы, а когда Порох принял вызов, сразу спрятался под юбку и ищет предлог чтобы дать заднюю! И какие идиоты за клоуна голосуют? Хотите в цирке жить?
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Может пете переквалифицироваться в клоуны? Ну шо, эта роль ему подходит.
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
У вислоухих ,что Евровидение, что выборы, все весело, все цирк. Может и правда "видно в понедельник их мама родила"
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