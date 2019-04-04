Порошенко позвал Зеленского сдавать анализы

В пятницу, 5 апреля, президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, ожидает в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев) кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского для сдачи анализов.

Об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Интерфакс-Украина".

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"В рамках подготовки к дебатам Петр Порошенко завтра (5 апреля. – Ред.) в 9 утра ждет Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона "Олимпийский", который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков", – сказал он.

Медведев подчеркнул, что это должна быть независимая экспертиза сертифицированных лабораторий.

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