Украинские полярники показали фантастическое видео "полета" пингвинов в океане

В акватории острова Галиндез в Антарктике украинские полярники сняли субантарктических пингвинов, которые активно питаются. Именно здесь, возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский", сейчас находится уже несколько тысяч этих птиц.

Видео дня

Об этом сообщил в Facebook Национальный антарктический научный центр. Там же опубликовали и видео, на котором пингвины "летают" в океане.

Субантарктические пингвины большую часть жизни проводят в воде, где охотятся на криль и рыбу. На сушу они выходят для размножения.

Для этого часть птиц выбирает остров Галиндез, где расположена станция "Академик Вернадский". Сейчас их здесь уже несколько тысяч.

Именно в местной акватории и было снято видео – пингвины активно питаются в воде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что популяция императорских пингвинов в Антарктиде сократилась почти на четверть. Исследователи связывают это прежде всего с глобальным потеплением, которое приводит к истончению и дестабилизации льда в местах размножения.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications: Earth & Environment, за 15 лет до 2024 года количество императорских пингвинов в 16 исследуемых колониях сократилось на 22%. При этом эти колонии составляют почти треть мировой популяции этого вида.

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