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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Переговоры окончены": на "Суспільному" поставили точку в проведении дебатов

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Официальные дебаты между кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко состоятся в телестудии "Суспільного".

С таким заявлением выступил глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания. Соответствующий пост он разместил в своем Facebook.

"Господа кандидаты. Дебаты – по Закону "О выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка", – написал Аласания. "Не успели переговоры начаться, как уже закончились", – добавил он.

Новости
У Порошенко предложили неожиданный формат дебатов
Зураб Аласания

Зураб Аласания

korrespondent.net

Глава НОТУ не исключил вероятности проведения мероприятия на НСК "Олимпийский", на которое Зеленский позвал Порошенко в видеообращении, однако заявил, что встречу на стадионе нужно называть по-другому.

"Они будут происходить независимо друг от друга. С официальной точки зрения, дебатами будет называться только то, что выйдет в пятницу (19 апреля – Ред.). А остальное будет считаться политической агитацией", – озвучил он позицию "Суспільного" во время круглого стола в "Укринформе".

Зеленский и Порошенко

Зеленский и Порошенко

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

  • Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от оппонента в избирательной гонке.

  • Зеленский также предложил лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре выборов, стать арбитром дебатов на "Олимпийском".

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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кирик вадим
кирик вадим
Юля, скажи ему, этому Зе, мол, иди ты НА в течении 48 часов )))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Ну наконец-то что-то разумное, а то только пальцы веером, да в кого путо довше.
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
НЕ! так неинтересно! ЗЕЛЯ, а НУ ДАЙ ИМ 24 часа, а потом.,..а хер его знает, что потом, ну хоть нассы им под дверь, что ли.
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