"Переговоры окончены": на "Суспільному" поставили точку в проведении дебатов

Официальные дебаты между кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским и действующим главой государства Петром Порошенко состоятся в телестудии "Суспільного".

С таким заявлением выступил глава Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания. Соответствующий пост он разместил в своем Facebook.

"Господа кандидаты. Дебаты – по Закону "О выборах президента Украины". В студии Общественного вещателя. С модератором Общественного вещателя. По правилам Общественного вещателя. Точка", – написал Аласания. "Не успели переговоры начаться, как уже закончились", – добавил он.

Новости У Порошенко предложили неожиданный формат дебатов

Зураб Аласания korrespondent.net

Глава НОТУ не исключил вероятности проведения мероприятия на НСК "Олимпийский", на которое Зеленский позвал Порошенко в видеообращении, однако заявил, что встречу на стадионе нужно называть по-другому.

"Они будут происходить независимо друг от друга. С официальной точки зрения, дебатами будет называться только то, что выйдет в пятницу (19 апреля – Ред.). А остальное будет считаться политической агитацией", – озвучил он позицию "Суспільного" во время круглого стола в "Укринформе".

Зеленский и Порошенко Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от оппонента в избирательной гонке.

Зеленский также предложил лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре выборов, стать арбитром дебатов на "Олимпийском".

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