Зеленский ввел санкции против Юлии Мендель: кто еще попал в список

Украина ввела санкции против Юлии Мендель, предприятий "Ростеха" и 20 судов теневого флота. Президент Владимир Зеленский подписал три указа, которыми ввел в действие соответствующие решения СНБО.

Видео дня

Соответствующие документы уже опубликованы на сайте Офиса президента. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель вошла в список из 10 российских и украинских граждан, которых в Офисе президента обвиняют в распространении дезинформации, российской пропаганды и поддержке агрессивной политики РФ.

Отдельные санкции были применены к 29 гражданам РФ и 29 российским компаниям, связанным с "Ростехом". Среди них – поставщики оборудования, электроники и компонентов для ракет и дронов, производители товаров двойного назначения, исследовательские организации, ИТ-компании и учреждение, которое готовит специалистов для концерна "Калашников".

По словам уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, предприятия "Ростеха" обеспечивают до 80% вооружения и военной техники для войны против Украины.

Также под санкции попали 20 судов, которые Россия использует для экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Они перевозят нефть в Индию, Египет и Турцию под флагами Либерии, Маршалловых островов, Сьерра-Леоне, Барбадоса и Палау.

Отмечается, что Украина передаст информацию партнерам для синхронизации санкций.

Юлия Мендель не замедлила с ответом. Она связала введение Владимиром Зеленским санкций против неё с тем, что на следующей неделе у нее запланировано выступление в Европарламенте, а также со своей позицией по поводу мира в Украине.

"Зеленский вводит санкции против всех, кто выступает за мир в Украине", – написала в Facebook Юлия Мендель.

Напомним, что в мае 2026 года бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оказалась в центре громкого скандала. После интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на нее обрушился шквал критики со стороны украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель дала интервью, в котором поделилась своими мыслями о роли экс-руководителя ОПУ Андрея Ермака в украинской политике и его влиянии на Зеленского. Она назвала Ермака "самым опасным человеком в вертикали власти" и "фильтром решений президента".

Кроме того, Мендель говорила, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак неоднократно вводил в заблуждение Владимира Зеленского. В частности, именно он в 2022 году убедил главу государства, что полномасштабного вторжения со стороны России не будет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!