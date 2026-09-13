Окно возможностей для переговоров о завершении войны может открыться весной 2027 года, – Билецкий

Россия не сможет достичь стратегических целей в войне с Украиной в ближайшее время, а весной 2027 года перед Кремлем может встать вопрос о целесообразности ее продолжения.

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Об этом заявил бригадный генерал Андрей Билецкий на встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES).

По его словам, согласно данным украинской и западной разведок, а также анализу открытых источников, россияне ставят перед собой две стратегические цели: захватить Донецкую и Луганскую области и истощить возможности Украины продолжать сопротивление.

Военно-политическое руководство страны-агрессора ожидает от своей армии выполнения этих задач к началу 2027 года. Командир Третьего армейского корпуса считает эти планы нереалистичными. У украинского фронта есть все шансы удержать пояс городов-крепостей и улучшить положение на некоторых участках, – заявил Билецкий.

Важным условием устойчивости бригадный генерал считает способность Украины закрыть небо от баллистических ракет и реактивных дронов. Если это испытание удастся преодолеть, уже в марте-апреле перед противником встанет "экзистенциальный вопрос: как и зачем продолжать войну, если в ней не была достигнута ни одна из стратегических целей", – сказал в своем выступлении на форуме YES командир Третьего армейского корпуса.

Он убеждён, что это был бы лучший момент для переговоров об устойчивом мире на украинских условиях. Билецкий также подчеркнул, что ситуация на фронте остаётся сложной, но нынешний период не является самым тяжёлым для украинской армии по сравнению с предыдущими годами.