МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Тимошенко ответили на предложение Зеленского по дебатам с Порошенко

7.3тЧитать материал на украинском

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко готова рассмотреть предложение кандидата в президенты Владимира Зеленского стать арбитром в дебатах с его оппонентом Петром Порошенко.

Об этом сообщили в штабе политика, передает "Громадське". "Мы видели ролик, у нас есть время подумать", — сказали представители Тимошенко.

Зеленский предложил на роль независимого арбитра Тимошенко, мотивировав это тем, что она заняла третье место по итогам первого тура выборов, лишь немного уступив Порошенко. Он также уверен, что Тимошенко сможет быть объективной в связи с тем, что публично отказалась поддерживать как Порошенко, так и Зеленского.

Новости
Зеленский отказался сдавать анализы на НСК "Олимпийский": озвучена причина

У Тимошенко ответили на предложение Зеленского по дебатам с Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЮлия Тимошенко
Место
УкраинаКиев
Тег
НСК Олимпийский
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
97
27
Смешно
7
Интересно
6
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кот Мирослава
Кот Мирослава
Время Жюле конечно нужно, ведь надо согласовать все с Беней и что- нибудь себе выторговать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Федоров Федор
Федоров Федор
А модераторами - чету Шариев.И тогда Порки постигнет коллапс на этих дебатах.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
"Пока еще действующий президент"))) Молодцы Абоз))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения