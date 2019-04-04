У Тимошенко ответили на предложение Зеленского по дебатам с Порошенко

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко готова рассмотреть предложение кандидата в президенты Владимира Зеленского стать арбитром в дебатах с его оппонентом Петром Порошенко.

Об этом сообщили в штабе политика, передает "Громадське". "Мы видели ролик, у нас есть время подумать", — сказали представители Тимошенко.

Зеленский предложил на роль независимого арбитра Тимошенко, мотивировав это тем, что она заняла третье место по итогам первого тура выборов, лишь немного уступив Порошенко. Он также уверен, что Тимошенко сможет быть объективной в связи с тем, что публично отказалась поддерживать как Порошенко, так и Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

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