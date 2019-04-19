Покушение на Порошенко на "Суспільном": в СБУ нашли след России

Анонимный звонок с сообщением о подготовке теракта во время дебатов в студии "Суспільного" мог поступить с территории России.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины. "СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного телевидения". Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", – заявила спикер ведомства Елена Гитлянская.

Она уточнила, что ранее в СБУ поступали звонки о якобы минировании НСК "Олимпийский" – именно с территории России.

Напомним, сообщение о возможном теракте – покушении на президента Украины Петра Порошенко – поступило на линию "102". Об этом заявила модератор дебатов, однако глава государства принял решение остаться в студии.

Петр Порошенко на дебатах Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

Председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская предположила, что дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире.

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