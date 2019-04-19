ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Покушение на Порошенко на "Суспільном": в СБУ нашли след России

11.4тЧитать материал на украинском

Анонимный звонок с сообщением о подготовке теракта во время дебатов в студии "Суспільного" мог поступить с территории России.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в Службе безопасности Украины. "СБУ зафиксировала анонимный звонок о якобы минировании "Общественного телевидения". Мы не исключаем, что он поступил с территории РФ", – заявила спикер ведомства Елена Гитлянская.

Она уточнила, что ранее в СБУ поступали звонки о якобы минировании НСК "Олимпийский" – именно с территории России.

Новости
"Цирк шапито!" В России изошли желчью из-за дебатов Зеленского и Порошенко

Напомним, сообщение о возможном теракте – покушении на президента Украины Петра Порошенко – поступило на линию "102". Об этом заявила модератор дебатов, однако глава государства принял решение остаться в студии.

Петр Порошенко на дебатах

Петр Порошенко на дебатах

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL:

  • Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала данные соцопроса, согласно которому за Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 73% украинцев, а за Петра Порошенко – 27%.

  • Председатель правления ВОО "Гражданская сеть"Опора" Ольга Айвазовская предположила, что дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко могут повлиять на мнение избирателей, ведь у граждан будет возможность увидеть ответы кандидатов в президенты на острые вопросы в прямом эфире.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
5
Комментарии
37
25
Смешно
4
Интересно
5
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Как там гарант? С ним все хорошо? Пееетяяя! Отзовиииииись!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Путин звонил?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Трубицын Александр
Трубицын Александр
"Насекомое вставало каждый день не с той ноги и считать не уставало, что кругом одни враги" (с) :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения