"Собачие бои": у Зеленского предложили Порошенко провести дебаты с Коломойским

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили главе государству Петру Порошенко провести дебаты с олигархом Игорем Коломойским.

Такое предложение выдвинул советник шоумена Руслан Рябошапка. Он заявил, что не видит, о чем можно дебатировать с Порошенко, потому что он считает Зеленского "марионеткой Коломойского", передает "Громадське".

"Вопрос такой - о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет была на высшем посту в стране и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какие-то план на 5 лет - почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам", – отметил Рябошапка.

Советник подчеркнул, что Зеленский скоро покажет избирателям программу и членов команды.

"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?" – заявил Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!