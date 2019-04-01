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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Собачие бои": у Зеленского предложили Порошенко провести дебаты с Коломойским

11.4тЧитать материал на украинском

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского предложили главе государству Петру Порошенко провести дебаты с олигархом Игорем Коломойским.

Такое предложение выдвинул советник шоумена Руслан Рябошапка. Он заявил, что не видит, о чем можно дебатировать с Порошенко, потому что он считает Зеленского "марионеткой Коломойского", передает "Громадське".

"Вопрос такой - о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет была на высшем посту в стране и он все мог доказать и объяснить своими делами? Если у вас есть какие-то план на 5 лет - почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам", – отметил Рябошапка.

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Советник подчеркнул, что Зеленский скоро покажет избирателям программу и членов команды.

"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Какой вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?" – заявил Рябошапка.

"Собачие бои": у Зеленского предложили Порошенко провести дебаты с Коломойским

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Персоны
Игорь КоломойскийВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Предложил Рябошапка (отставной, не справившийся со своими обязанностями функционер). Отмазилово из штаба "ЗеВо", что бы не идти на дебаты. Жалкое подобие левой руки
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4
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Севченко Николай
Севченко Николай
А как создать петицию за принуждение Зеленского к дебатам? Есть у кого опыт с петициями?
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2
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Севченко Николай
Севченко Николай
Что за трусливый кандидат. Ну ты же не мальчик уже. Иди покажи на что ты способен. Ломается, как девочка. Даже девочки смелее его.
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3
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