Выборы в Украине: в Европе указали на главные проблемы первого тура

Первый тур президентских выборов в Украине показал конкуренцию между кандидатами, однако имел ряд недостатков.

Об этом заявил глава делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуш Росати во время пресс-конференции в Киеве, передает "Европейская правда".

"Явно несбалансированный и неравный доступ кандидатов к СМИ, к сожалению, подкрепленный предвзятым освещением определенных кандидатов и кампаний; между кандидатами не было настоящей дискуссии; процесс оставался слишком громоздким, длительным и сложным для слишком большого количества избирателей для регистрации или голосования, от внутренних трудовых мигрантов до украинцев, которые проживают за рубежом", – отметил он.

Выборы

По словам Росати, несмотря на ощутимое влияние РФ, Украина все же смогла выстоять.

"Давайте смотреть на вещи реально и называть их своими именами: Украина воюет с тех пор, как Россия направила войска для аннексии Крыма, оккупировала части Донецкой и Луганской областей и постоянно оказывает все военную и политическую поддержку сепаратистам. Прямыми последствиями этого есть 13000 жертв, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, массовые нарушения прав человека, гуманитарная катастрофа, опустошения и разрушения: это контекст этих выборов, и мы все должны иметь это в виду", – подчеркнул он.

По мнению евродепутата, первый тур выборов был конкурентным, поскольку ни один из кандидатов на пост главы государства не был явным лидером президентской гонки.

"Выбор кандидатов был как минимум большим и разнообразным, представлял широкий спектр политических альтернатив, хотя лишь 5 из 39 кандидатов были женщинами", – отметил Росати.

Это, по словам евродепутата, может быть исправлено на парламентских выборах в конце 2019 года.

"Наблюдатели также отметили, что единый избирательный кодекс не был принят вовремя, несмотря на давнее обязательство украинской власти, кроме этого сообщалось о случаях покупки голосов и нецелевого использования административного ресурса, а нейтралитет некоторых высокопоставленных чиновников ставится под сомнение из-за их предвыборной деятельности", – поделился он, при этом заверив, что выборы состоялись, несмотря на ряд негативных факторов.

Дариуш Росати gordonua.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

Согласно данным экзит-полов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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