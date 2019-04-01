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Выборы президента Украины 2019

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Выборы в Украине: в Европе указали на главные проблемы первого тура

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Первый тур президентских выборов в Украине показал конкуренцию между кандидатами, однако имел ряд недостатков.

Об этом заявил глава делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуш Росати во время пресс-конференции в Киеве, передает "Европейская правда".

"Явно несбалансированный и неравный доступ кандидатов к СМИ, к сожалению, подкрепленный предвзятым освещением определенных кандидатов и кампаний; между кандидатами не было настоящей дискуссии; процесс оставался слишком громоздким, длительным и сложным для слишком большого количества избирателей для регистрации или голосования, от внутренних трудовых мигрантов до украинцев, которые проживают за рубежом", – отметил он.

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Выборы

Выборы

По словам Росати, несмотря на ощутимое влияние РФ, Украина все же смогла выстоять.

"Давайте смотреть на вещи реально и называть их своими именами: Украина воюет с тех пор, как Россия направила войска для аннексии Крыма, оккупировала части Донецкой и Луганской областей и постоянно оказывает все военную и политическую поддержку сепаратистам. Прямыми последствиями этого есть 13000 жертв, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, массовые нарушения прав человека, гуманитарная катастрофа, опустошения и разрушения: это контекст этих выборов, и мы все должны иметь это в виду", – подчеркнул он.

По мнению евродепутата, первый тур выборов был конкурентным, поскольку ни один из кандидатов на пост главы государства не был явным лидером президентской гонки.

Выборы в Украине: в Европе указали на главные проблемы первого тура

"Выбор кандидатов был как минимум большим и разнообразным, представлял широкий спектр политических альтернатив, хотя лишь 5 из 39 кандидатов были женщинами", – отметил Росати.

Это, по словам евродепутата, может быть исправлено на парламентских выборах в конце 2019 года.

"Наблюдатели также отметили, что единый избирательный кодекс не был принят вовремя, несмотря на давнее обязательство украинской власти, кроме этого сообщалось о случаях покупки голосов и нецелевого использования административного ресурса, а нейтралитет некоторых высокопоставленных чиновников ставится под сомнение из-за их предвыборной деятельности", – поделился он, при этом заверив, что выборы состоялись, несмотря на ряд негативных факторов.

Дариуш Росати

Дариуш Росати

gordonua.com

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Место
Украина
Тег
Европарламент
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
У этого дебила оккупирован мозг
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