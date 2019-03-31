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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Без шуток": на Западе разгорелся ажиотаж вокруг выборов президента Украины

4.4тЧитать материал на украинском

Известные мировые СМИ активно отслеживают президентские выборы в Украине. Более того, к примеру, издания Германии посвятили этой теме первые позиции своих сайтов.

Украинские выборы их редакции отслеживают более тщательно, чем местные выборы в Турции, пишет "112 Украина".

В частности, Западу интересно, что во второй тур выборов президента Украины вырываются известный шоумен Владимир Зеленский, не имеющий политического опыта, и действующий глава государства Петр Порошенко.

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Именно на этом контрасте многие иностранные СМИ и выстраивают заголовки своих топовых статей: "Без шуток: комик выиграет первый тур на президентских выборах в Украине", "Комик Зеленский встретится с президентом Порошенко во втором туре", "Комик Зеленский вступает в поединок с действующим президентом Порошенко", "Комик на вершине, но в Украине все может случиться".

Отметим, что украинским выборам посвятили свои материалы такие именитые издания, как Politico, The Guardian, The Independent, Le Monde, Die Welt и другие.

Западные СМИ о выборах в Украине

Западные СМИ о выборах в Украине

Скриншот страницы

Западные СМИ о выборах в Украине

Западные СМИ о выборах в Украине

Скриншот страницы

Западные СМИ о выборах в Украине

Западные СМИ о выборах в Украине

Скриншот страницы

Западные СМИ о выборах в Украине

Западные СМИ о выборах в Украине

Скриншот страницы

Западные СМИ о выборах в Украине

Западные СМИ о выборах в Украине

Скриншот страницы

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный экзит-пол обнародовал данные по состоянию на 20:00. Согласно им, Владимир Зеленский имеет 30,6% поддержки, Петр Порошенко — 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%.

Напомним, в 20:00 31 марта в Украине завершилось голосование на выборах президента. Для их проведения было создано 199 избирательных округовна всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Украина уронила себя.
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Федоров Федор
Федоров Федор
После прочтения этой статьи сложилось впечатление,что писавший ее радуется тому,что выборы Украины обсуждают в западной прессе.
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