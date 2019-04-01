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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Путь демократии": в НАТО отреагировали на первый тур выборов

5.5тЧитать материал на украинском

В НАТО пока не готовы комментировать результаты первого тура выборов президента.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".

"Выборы в Украине продолжаются, и поэтому пока преждевременно их комментировать. Будет второй тур. В странах-партнерах НАТО выборы происходят практически постоянно. Это путь демократии. Но очень важно, чтобы выборы были честными и справедливыми", – отметил он.

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НАТО

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Персона
Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
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van Dijk Max
van Dijk Max
люблю спикера нато , они подходят к делу с огоньком , как в ираке например , а вот в естонии когда трети население было запресщено голосовать , оне назвали демократией .....теперя мы знаем что такое натавская дерьмократия
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1
andrei andrei
andrei andrei
Столтенберг тихо окуевает😁
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3
1
2 из 3 ответов | показать все
andrei andrei
andrei andrei
Ильчук Андрей, Кстати, чисто поржать. Рост ВВП 170 см. Рост ЗЕ - 166 см.
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1
andrei andrei
andrei andrei
Ильчук Андрей, В Кремле, Андруша, очень трезвые и расчетливые люди. Не чета вашему селюковскому бомонду. Иначе бы давно просрали Россию, как ваша шайка Украину.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
А шо так? впали в ступор,зависли,методички не срабатывают? бедные пиндосы,какая работа для мосха....
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