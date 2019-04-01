"Путь демократии": в НАТО отреагировали на первый тур выборов

В НАТО пока не готовы комментировать результаты первого тура выборов президента.
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Европейская правда".
"Выборы в Украине продолжаются, и поэтому пока преждевременно их комментировать. Будет второй тур. В странах-партнерах НАТО выборы происходят практически постоянно. Это путь демократии. Но очень важно, чтобы выборы были честными и справедливыми", – отметил он.
НАТО
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первый тур выборов президента Украины стартовал в 08:00 31 марта и закончились в 20:00. После закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам сюрприз в избирательной кампании во втором туре выборов.
Зеленский заявил о готовности к дебатам с действующим президентом и конкурентом Петром Порошенко.
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