"Твое лицо, когда...": Тимошенко рассказала о звонке Порошенко

Лидер Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко получила на ряду со многими избирателями звонок от действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко.

Она поделилась соответствующей фотографией на своей персональной странице в Facebook, присоединившись к своеобразному флешмобу в сети.

"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него", – подписала она под снимком, на котором улыбается с телефоном в руке.

18 апреля многие пользователи сети рассказывали, что их обзванивают с незнакомого номера и голосом действующего президента призывают проголосовать 21 апреля во втором туре выборов.

Напомним, что в штабе Порошенко подтвердили использование такого звонка избирателям. В сообщении он просит поддержать его "курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривню, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениям личности.

В "Олимпийском" рассказали, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов — с 09:00 до 00:00 19 апреля.

Зеленский в своем видеообращении предлагал Тимошенко стать "гарантом честных правил и равных возможностей" и вести дебаты, однако она не ответила.

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