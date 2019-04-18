"Твое лицо, когда...": Тимошенко рассказала о звонке Порошенко

Лидер Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко получила на ряду со многими избирателями звонок от действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко.
Она поделилась соответствующей фотографией на своей персональной странице в Facebook, присоединившись к своеобразному флешмобу в сети.
"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него", – подписала она под снимком, на котором улыбается с телефоном в руке.
18 апреля многие пользователи сети рассказывали, что их обзванивают с незнакомого номера и голосом действующего президента призывают проголосовать 21 апреля во втором туре выборов.
Напомним, что в штабе Порошенко подтвердили использование такого звонка избирателям. В сообщении он просит поддержать его "курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривню, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениям личности.
В "Олимпийском" рассказали, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов — с 09:00 до 00:00 19 апреля.
Зеленский в своем видеообращении предлагал Тимошенко стать "гарантом честных правил и равных возможностей" и вести дебаты, однако она не ответила.
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