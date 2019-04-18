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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Твое лицо, когда...": Тимошенко рассказала о звонке Порошенко

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Лидер Всеукраинского объединения "Батьківщина" Юлия Тимошенко получила на ряду со многими избирателями звонок от действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко.

Она поделилась соответствующей фотографией на своей персональной странице в Facebook, присоединившись к своеобразному флешмобу в сети.

"Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него", – подписала она под снимком, на котором улыбается с телефоном в руке.

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18 апреля многие пользователи сети рассказывали, что их обзванивают с незнакомого номера и голосом действующего президента призывают проголосовать 21 апреля во втором туре выборов.

Напомним, что в штабе Порошенко подтвердили использование такого звонка избирателям. В сообщении он просит поддержать его "курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривню, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениям личности.

  • В "Олимпийском" рассказали, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов — с 09:00 до 00:00 19 апреля.

  • Зеленский в своем видеообращении предлагал Тимошенко стать "гарантом честных правил и равных возможностей" и вести дебаты, однако она не ответила.

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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Про курс гривны- это угроза ?что то знает ? Про ЕС и НАТО -это понятно - пусть кормят и охраняют .Это правильно .И главное предложение - это - стабильность, отсутствие социальных потрясений - Президент на второй срок ! Вон Меркель - уже и сама забыла что обещала . и главное - ДОСТОИНСТВО ! сладкое слово - с достоинством в дерьме не морщась
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Minaev Alexey, от хуйла не сморщило, сказочник? Видно брезгливость у вас ещё во времена вашего холуйства в орде закончилась
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