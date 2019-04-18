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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Твоє обличчя, коли...": Тимошенко розповіла про дзвінок Порошенка

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Лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала, як і багато виборців, дзвінок від чинного глави держави і кандидата в президенти Петра Порошенка.

Вона поділилася відповідною фотографією на своїй персональній сторінці в Facebook, приєднавшись до своєрідного флешмобу в мережі.

"Твоє обличчя, коли береш телефон, а там робот голосом Порошенка закликає проголосувати за нього", – підписала вона під знімком, на якому посміхається з телефоном у руці.

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18 квітня багато користувачів мережі розповідали, що їх обдзвонюють з незнайомого номера і голосом чинного президента закликають проголосувати 21 квітня у другому турі виборів.

Нагадаємо, що в штабі Порошенка підтвердили використання такого дзвінка виборцям. У повідомленні він просить підтримати його "курс, демократію і гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях в ЄС і НАТО".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Порошенко погодився почати дебати з Зеленським на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Рамки будуть відкриті на вхід з 16:30, пропускати будуть за списками і посвідченнями особистості.

  • В "Олімпійському" розповіли, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин - з 09:00 до 00:00 19 квітня.

  • Зеленський у своєму відеозверненні пропонував Тимошенко стати "гарантом чесних правил і рівних можливостей" і вести дебати, однак вона не відповіла.

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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Про курс гривны- это угроза ?что то знает ? Про ЕС и НАТО -это понятно - пусть кормят и охраняют .Это правильно .И главное предложение - это - стабильность, отсутствие социальных потрясений - Президент на второй срок ! Вон Меркель - уже и сама забыла что обещала . и главное - ДОСТОИНСТВО ! сладкое слово - с достоинством в дерьме не морщась
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Minaev Alexey, от хуйла не сморщило, сказочник? Видно брезгливость у вас ещё во времена вашего холуйства в орде закончилась
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