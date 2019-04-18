"Твоє обличчя, коли...": Тимошенко розповіла про дзвінок Порошенка

Лідер Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала, як і багато виборців, дзвінок від чинного глави держави і кандидата в президенти Петра Порошенка.

Вона поділилася відповідною фотографією на своїй персональній сторінці в Facebook, приєднавшись до своєрідного флешмобу в мережі.

"Твоє обличчя, коли береш телефон, а там робот голосом Порошенка закликає проголосувати за нього", – підписала вона під знімком, на якому посміхається з телефоном у руці.

18 квітня багато користувачів мережі розповідали, що їх обдзвонюють з незнайомого номера і голосом чинного президента закликають проголосувати 21 квітня у другому турі виборів.

Нагадаємо, що в штабі Порошенка підтвердили використання такого дзвінка виборцям. У повідомленні він просить підтримати його "курс, демократію і гідність, а не реванш, стабільну гривню, а не інфляцію, шлях в ЄС і НАТО".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Порошенко погодився почати дебати з Зеленським на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00. Рамки будуть відкриті на вхід з 16:30, пропускати будуть за списками і посвідченнями особистості.

В "Олімпійському" розповіли, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин - з 09:00 до 00:00 19 квітня.

Зеленський у своєму відеозверненні пропонував Тимошенко стати "гарантом чесних правил і рівних можливостей" і вести дебати, однак вона не відповіла.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся