Тимошенко ответила Зеленскому по дебатам с Порошенко

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщили в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского, который ранее опубликовал видеообращение к Тимошенко с предложением стать "гарантом честных правил и равных возможностей". Отмечается, что вместо нее выберут другого ведущего.

Причина отказа Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре выборов, от роли арбитра, не была названа.

"К сожалению, это не будет Юлия Владимировна — это её право. Я думаю, что будет предложено кому-то другом. Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд", – заявил политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков в эфире радио "НВ".

"Она была бы независимым арбитром, потому что критиковала бы обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть, это было бы реально представительство более половины страны. Но случилось так, как случилось", — добавил Разумков.

При этом, у Зеленского не уточнили, поступил ли личный отказ от Тимошенко или причиной такого решения стали другие обстоятельства.

Напомним, народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко потребовала от Зеленского извиниться перед Тимошенко, поскольку та "не является ведущей корпоративов".

Примечательно, что в Национальной общественной телекомпании Украины заявили, что официальные дебаты пройдут в телестудии "Суспільного", а мероприятие на НСК "Олимпийский" нужно называть политической агитацией.

Назвали в НОТУ и имя ведущего официальных теледебатов. Им станет украинский журналист Павел Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

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