МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Тимошенко ответила Зеленскому по дебатам с Порошенко

29.3тЧитать материал на украинском

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко не будет вести дебаты кандидатов в президенты Украины на НСК "Олимпийский".

Об этом сообщили в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского, который ранее опубликовал видеообращение к Тимошенко с предложением стать "гарантом честных правил и равных возможностей". Отмечается, что вместо нее выберут другого ведущего.

Причина отказа Тимошенко, которая заняла третье место в первом туре выборов, от роли арбитра, не была названа.

"К сожалению, это не будет Юлия Владимировна — это её право. Я думаю, что будет предложено кому-то другом. Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от обеих команд", – заявил политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков в эфире радио "НВ".

Новости
Тимошенко будет арбитром? Порошенко ответил на новую идею Зеленского по дебатам

Тимошенко ответила Зеленскому по дебатам с Порошенко

"Она была бы независимым арбитром, потому что критиковала бы обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть, это было бы реально представительство более половины страны. Но случилось так, как случилось", — добавил Разумков.

При этом, у Зеленского не уточнили, поступил ли личный отказ от Тимошенко или причиной такого решения стали другие обстоятельства.

Напомним, народный депутат Украины от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко потребовала от Зеленского извиниться перед Тимошенко, поскольку та "не является ведущей корпоративов".

Примечательно, что в Национальной общественной телекомпании Украины заявили, что официальные дебаты пройдут в телестудии "Суспільного", а мероприятие на НСК "Олимпийский" нужно называть политической агитацией.

Назвали в НОТУ и имя ведущего официальных теледебатов. Им станет украинский журналист Павел Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
11
Комментарии
15
20
Смешно
20
Интересно
8
Печально
13
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
не дождетесь
не дождетесь
Владимир Александрович рассчитывал двух зайцев "подстрелить". Не сложилось.)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Хто ж з політиків буде бруднитись об цього дебіла? Мабуть, Гриценко.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кравчук Александр
Кравчук Александр
Что ни день то все бОльшее разрушение МАТРИЦЫ.Скоро от ЗЕзе ничего не останется.Как снежный ком нарастает всякое дерьмо.Так Зеля превратится в сплошной ком ДЕРЬМА.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения