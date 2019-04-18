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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Поддержите!" Украинцам начал "звонить" Порошенко

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Украинцы начали получать телефонные звонки с незнакомого номера от действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко.

В штабе Порошенко подтвердили LIGA.net, что используют "звонок президента" избирателям.

В сообщении он просит поддержать его "курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривню, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО".

Петр Порошенко

Петр Порошенко

24 канал

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"Война" Порошенко и Зеленского: все рейтинги кандидатов

"Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное — сохранить страну. И до встречи 21-го", — завершает звонок президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениям личности.

  • В "Олимпийском" добавили, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов — с 09:00 до 00:00 19 апреля.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы давайте алкаша на второй срок . Развал Украины второй сезон
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Галицький Данило
Галицький Данило
Немає в цьому нічого притизаконного і дивного! Порошенко звертається до виборців і це правильно і логічно. І не такий уже й номер телефону незнайомий, код Києва, столиця України, було б дивно і прикольно, якщо б побачили код Ізраілю і звернення Бєні, але він звернеться до вас приколісти(не дай Бог) через Приватбанк, коли(не дай Бог) Зебіл стане під йолку і скаже: ,,А ти готовий за мене через 24 години душу віддати!?'', побачимо де будете шукати йолки, кущі, щоб сховатися, відкосити. ДУМАЙ ПРИКОЛІСТ, ДУМАЙ!
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Питон Каа
Питон Каа
Порошенко спокойно пакует чемоданы, пока автодозвон его голосом умоляет украинцев, которых он обманул, ограбил и замордовал на Донбассе, поддержать его на выборах.
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