"Поддержите!" Украинцам начал "звонить" Порошенко

Украинцы начали получать телефонные звонки с незнакомого номера от действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко.

В штабе Порошенко подтвердили LIGA.net, что используют "звонок президента" избирателям.

В сообщении он просит поддержать его "курс, демократию и достоинство, а не реванш, стабильную гривню, а не инфляцию, путь в ЕС и НАТО".

Петр Порошенко 24 канал

"Поддержите сильную Украину, а не страну, которая упадет на колени. Главное — сохранить страну. И до встречи 21-го", — завершает звонок президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Порошенко согласился начать дебаты с Зеленским на стадионе "Олимпийский" в Киеве 19 апреля в 19:00. Рамки будут открыты на вход с 16:30, пропускать будут по спискам и удостоверениям личности.

В "Олимпийском" добавили, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов — с 09:00 до 00:00 19 апреля.

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