"Соромно зізнатися": Зеленський насилу відповів про постачання вугілля з Росії

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно шукати альтернативу в поставках вугілля за схемою Роттердам+.

Про це він сказав під час ток-шоу "Право на владу". Відзначимо, політик-початківець визнав, що краще в цій проблемі розбирається член його команди, колишній член Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

"Я розумію, що це проблема, насправді, я її не вивчив, я не знаю глибоко цю проблему, ви повинні мене зрозуміти, мені не соромно в цьому зізнатися. Але я думаю, що однозначно треба завжди класти на карту всілякі варіанти в будь-якого завдання. уУ цьому завданні, я думаю, треба шукати альтернативні поставки, може бути, шукати їх в західних країнах.

Ось, якщо вам цікава думка, пан Герус у нас в принципі фахівець у цьому питанні ", – сказав Зеленський.

У свою чергу Герус заявив, що новий президент не повинен заробляти на підвищенні тарифів: "Всі питання вирішуються, якщо за них братися. І в червні у нас питання буде вирішене. Роттердам+ не залишиться, тому що він поповнює кишені. Потрібно зробити, щоб новий президент не заробляв на підвищенні тарифів".

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Як писав OBOZREVATEL:

Під час програми Зеленський розповів, що не ховався від журналістів, а працював і закривав справи.

Журналіст Дмитро Гордон закликав Зеленського відмовитися від дебатів з Порошенком і попередив, що на НСК "Олімпійський" можуть організувати вибух. Шоумен у відповідь сказав, що не вважає себе боягузом.

Крім того, він заявив, що не знайомий з Олександром Харебіним, який як член команди Зеленського стверджував, що Україна заявить права на російську мову.

Кандидат у президенти висловився про покарання для сепаратистів, а також розповів про переселенців в своїй команді. Він зізнався, що з останніми "випив не одну пляшку горілки".

У разі перемоги на виборах, як заявив Зеленський, він буде робити все можливе для збереження стабільної роботи ПриватБанку. На питання про Коломойського політик сказав: "Мені, чесно кажучи, все одно, про що зараз думає, згадує і забуває Ігор Валерійович".

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