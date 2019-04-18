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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Соромно зізнатися": Зеленський насилу відповів про постачання вугілля з Росії

2.1тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно шукати альтернативу в поставках вугілля за схемою Роттердам+.

Про це він сказав під час ток-шоу "Право на владу". Відзначимо, політик-початківець визнав, що краще в цій проблемі розбирається член його команди, колишній член Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Андрій Герус.

"Я розумію, що це проблема, насправді, я її не вивчив, я не знаю глибоко цю проблему, ви повинні мене зрозуміти, мені не соромно в цьому зізнатися. Але я думаю, що однозначно треба завжди класти на карту всілякі варіанти в будь-якого завдання. уУ цьому завданні, я думаю, треба шукати альтернативні поставки, може бути, шукати їх в західних країнах.

Ось, якщо вам цікава думка, пан Герус у нас в принципі фахівець у цьому питанні ", – сказав Зеленський.

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У свою чергу Герус заявив, що новий президент не повинен заробляти на підвищенні тарифів: "Всі питання вирішуються, якщо за них братися. І в червні у нас питання буде вирішене. Роттердам+ не залишиться, тому що він поповнює кишені. Потрібно зробити, щоб новий президент не заробляв на підвищенні тарифів".

"Соромно зізнатися": Зеленський насилу відповів про постачання вугілля з Росії

Скрін відео

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийАндрій Герус
Місце
Україна
Тег
політика
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Нефтепродукты уже можно начинать искать прямо сейчас! И сбыт своей продукции на $500 млн. тоже! Кстати, а как там с ценами на бензин, и топливо для весеу?
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Федоров Федор
Федоров Федор
Воу,воу,Володимир,полегче.Трамп будет недоволен,что шахтеры Пенсильвании потеряют часть работы.Он им обещал ,что обеспечит заказами шахты.Так что не все так просто )
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Что то зеленый гномик много квакает, презом себя что ли почуял? Поддержим ЛитраЛяксейча на выборах!
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Макушенко Светлана
Макушенко Светлана
Xoзяин Xoxлов, ТЫ МЕРЗЕАЯ КВАКУШЕА ПОДДЕРЖИ ЛУЧШЕ СВОЕГО ГНОМИКА ЧТОБ ОН НЕ УПАЛ СО СВОИХ ЛОБУТЕНАХ,А НАС И НАШУ УКРАИНУ НЕ ТРОНЬ,А ТО В БОЛОТО ПРОВАЛИШСЯ!!!!!!
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