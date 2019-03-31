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Выборы президента Украины 2019

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Старше Елизаветы II: на выборах проголосовала 100-летняя украинка

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На выборах президента Украины в Херсоне проголосовала 100-летняя украинка.

Об этом Комитет избирателей Украины сообщил в Twitter. "Госпоже Житняк из Херсона 100 лет. Она старше королевы Елизаветы II. Впервые она принимала участие в выборах 1937 года, школьницей. А уже в 1947 году была членом комиссии. И в 2019 пришла выбирать свое и своего сына будущее", - написали в микроблоге.

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Старше Елизаветы II: на выборах проголосовала 100-летняя украинка

Отметим, что британская королева Елизавета родилась 21 апреля 1926 года. Сейчас ей 92 года.

Старше Елизаветы II: на выборах проголосовала 100-летняя украинка

Как писал OBOZREVATEL, 31 марта с 8 утра украинцы принимают участие в голосовании за следующего президента страны.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко. Длина бюллетеня — 80 см.

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Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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