Старше Єлизавети II: на виборах проголосувала 100-річна українка

На виборах президента України в Херсоні проголосувала 100-річна українка.

Про це Комітет виборців України повідомив в Twitter. "Пані Житняк з Херсона 100 років. Вона старше королеви Єлизавети II. Вперше вона брала участь у виборах 1937 року, школяркою. А вже в 1947 році була членом комісії. І в 2019 прийшла вибирати своє і свого сина майбутнє", - написали в мікроблозі .

Відзначимо, що британська королева Єлизавета народилася 21 квітня 1926 року. Зараз їй 92 роки.

Як писав OBOZREVATEL, 31 березня з 8 ранку українці беруть участь в голосуванні за наступного президента країни.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко. Довжина бюлетеня - 80 см.

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