"Самое важное событие!" Друг Зеленского высмеял "дебаты" Порошенко на "Олимпийском"

Сценарист студии "95 квартал", украинский ведущий и шоумен Артем Гагарин высмеял выступление президента Украины Петра Порошенко 14 апреля на НСК "Олимпийском".

Соответствующее видео появилось на странице ведущего в Instagram. "Дебаты или не дебаты?!" – подписал Гагарин снятый в салоне самолета ролик.

Он заявил, что из-за задержек в аэропорте не успевает "на самое важное событие в истории Украины, по версии Петра Порошенко, – дебаты Петра Порошенко с Петром Порошенко".

Артем Гагарин KP.UA

Шоумен также попросил подписчиков сообщать ему обо всем важном, что там происходит, чтобы "не пропустить ничего важного".

Как писал OBOZREVATEL, во время так называемых дебатов 14 апреля Петр Порошенко прямо со сцены спел Зеленскому песню "Підманула, підвела!" Также он и присутствующая 20-тысячная публика спели на стадионе гимн Украины и сделали селфи.

Президент назвал своих претендентов на ключевые должности в правительстве и призвал Зеленского прийти в эфир программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 15 апреля.

Во время выступления Порошенко сказал, что если во втором туре победит Зеленский, это будет выбор украинского народа, и он будет его уважать.

При этом политик подчеркнул, что якобы никогда не оскорблял своего оппонента, так как у него нет доказательств наличия у Зеленского наркозависимости.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал