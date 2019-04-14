"Найважливіша подія!" Друг Зеленського висміяв "дебати" Порошенка на "Олімпійському"

Сценарист студії "95 квартал", український ведучий та шоумен Артем Гагарін висміяв виступ президента України Петра Порошенка 14 квітня на НСК "Олімпійському".

Відповідне відео з'явилося на сторінці ведучого в Instagram. "Дебати чи не дебати?!" – підписав Гагарін знятий у салоні літака ролик.

Він заявив, що через затримки в аеропорту не встигає "на найважливішу подію в історії України, за версією Петра Порошенка, – дебати Петра Порошенка з Петром Порошенком".

Артем Гагарін KP.UA

Шоумен також попросив фоловерів повідомляти йому про все важливе, що там відбувається, щоб "не пропустити нічого важливого".

Як писав OBOZREVATEL, під час так званих дебатів 14 квітня Петро Порошенко прямо зі сцени заспівав Зеленському пісню "Підманула, підвела!" Також він і присутня 20-тисячна публіка заспівали на стадіоні гімн України й зробили селфі.

Президент назвав своїх претендентів на ключові посади в уряд та закликав Зеленського прийти в ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 15 квітня.

Під час виступу Порошенко сказав, що якщо в другому турі переможе Зеленський, це буде вибір українського народу, і він буде його поважати.

При цьому політик підкреслив, що нібито ніколи не ображав свого опонента, оскільки у нього немає доказів наявності у Зеленського наркозалежності.

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