МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Найважливіша подія!" Друг Зеленського висміяв "дебати" Порошенка на "Олімпійському"

Читати матеріал російською

Сценарист студії "95 квартал", український ведучий та шоумен Артем Гагарін висміяв виступ президента України Петра Порошенка 14 квітня на НСК "Олімпійському".

Відповідне відео з'явилося на сторінці ведучого в Instagram. "Дебати чи не дебати?!" – підписав Гагарін знятий у салоні літака ролик.

Він заявив, що через затримки в аеропорту не встигає "на найважливішу подію в історії України, за версією Петра Порошенка, – дебати Петра Порошенка з Петром Порошенком".

Новини
"Це був мітинг": у Зеленського припустили, що Порошенко боїться дебатів

Артем Гагарін

Артем Гагарін

KP.UA

Шоумен також попросив фоловерів повідомляти йому про все важливе, що там відбувається, щоб "не пропустити нічого важливого".

Як писав OBOZREVATEL, під час так званих дебатів 14 квітня Петро Порошенко прямо зі сцени заспівав Зеленському пісню "Підманула, підвела!" Також він і присутня 20-тисячна публіка заспівали на стадіоні гімн України й зробили селфі.

Президент назвав своїх претендентів на ключові посади в уряд та закликав Зеленського прийти в ефір програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV 15 квітня.

Під час виступу Порошенко сказав, що якщо в другому турі переможе Зеленський, це буде вибір українського народу, і він буде його поважати.

При цьому політик підкреслив, що нібито ніколи не ображав свого опонента, оскільки у нього немає доказів наявності у Зеленського наркозалежності.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особи
Артем ГагарінПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
видеоInstagramполітика
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
87
2
Смішно
0
Цікаво
9
Сумно
19
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
S. Olga
S. Olga
Для дуже багатьох людей це важлива подія. З нами кандидату у президенти не "слом" зустрітися. А зеленський для свої виборців не бажає навіть часу тратити.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Бульба Остап
Бульба Остап
У них там що, усі такі зарозуміле пихате бидло?
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0
Smith Lera
Smith Lera
О, ще один зебот зенаріка обізвався. Це мабуть прес-секретар зеблазнябені.
Показати коментар повністю
Відповісти
5
0

Блоги / думки