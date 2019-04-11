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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"З ним усе гаразд!" З'явилося продовження скандального ролика із Зеленським та вантажівкою

3.1тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося "продовження" скандального відео з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським.

Так, після ролика, на якому політика-початківця "збиває" вантажівка, в одній із Facebook-спільнот з'явився другий, який починається словами: "З ним усе гаразд".

На змонтованому відео машина проноситься повз Зеленського, який іде по вулиці. Після цього шоумена за допомогою спецефектів нібито "обсипає" зверху білою порошкоподібною речовиною.

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Ролик закінчується словами про нібито залежність Зеленського від наркотичних речовин: "Тому що він під кайфом".

"З ним усе гаразд!" З'явилося продовження скандального ролика із Зеленським та вантажівкою

Нагадаємо, перший ролик був оприлюднений в офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України", який запустив чинний глава держави. Раніше Порошенко закликав приєднуватися до цього проекту в своїх соціальних мережах.

Однак, у штабі Порошенка офіційно заявили, що "не мають жодного відношення до "чорного" ролика".

Спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков у коментарі OBOZREVATEL заявив, що опубліковане відео знаходиться за межею здорового глузду та Кримінального кодексу.

У проекті "Європейське майбутнє України" заявили, що ролик може бути актом диверсії з боку деяких співробітників ресурсу.

Як писав OBOZREVATEL, у Міністерстві внутрішніх справ України засудили публікацію ролика. Представник відомства Артем Шевченко порівняв його з одним із епізодів серіалу "Слуга народу".

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
скандаливидеополітика
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Все как всегда, мы ни причем. Этим все сказано за ДБЛов.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Петя уже не знает, что делать. Неужели здесь на Украине такой тупой народец меня окружает? Вы не хотите смену власти, потому что боитесь выйти из зоны комфорта? Вас на это уговорили, потому что Петя сядет если проиграет. Или в Америку сбежит, Сеня не даром там преференции выбивал. В этом славянском народце, как и в других таких народах работает принцип: моя хата с краю. Поэтому не скулите, когда вас дерут как липку. Наслаждайтесь.
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Trail Blóðug
Trail Blóðug
і нахуй кому мислячому той підор с коцапського роліку потрібний? любиш кловуна - любиш срашку
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Trail Blóðug, Петя уже не знает, что делать. Неужели здесь на Украине такой тупой народец меня окружает? Вы не хотите смену власти, потому что боитесь выйти из зоны комфорта? Вас на это уговорили, потому что Петя сядет если проиграет. Или в Америку сбежит, Сеня не даром там преференции выбивал. В этом славянском народце, как и в других таких народах работает принцип: моя хата с краю. Поэтому не скулите, когда вас дерут как липку. Наслаждайтесь.
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1
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