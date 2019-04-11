"З ним усе гаразд!" З'явилося продовження скандального ролика із Зеленським та вантажівкою

У мережі з'явилося "продовження" скандального відео з кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським.

Так, після ролика, на якому політика-початківця "збиває" вантажівка, в одній із Facebook-спільнот з'явився другий, який починається словами: "З ним усе гаразд".

На змонтованому відео машина проноситься повз Зеленського, який іде по вулиці. Після цього шоумена за допомогою спецефектів нібито "обсипає" зверху білою порошкоподібною речовиною.

Ролик закінчується словами про нібито залежність Зеленського від наркотичних речовин: "Тому що він під кайфом".

Нагадаємо, перший ролик був оприлюднений в офіційних каналах проекту "Європейське майбутнє України", який запустив чинний глава держави. Раніше Порошенко закликав приєднуватися до цього проекту в своїх соціальних мережах.

Однак, у штабі Порошенка офіційно заявили, що "не мають жодного відношення до "чорного" ролика".

Спікер передвиборного штабу Зеленського Дмитро Разумков у коментарі OBOZREVATEL заявив, що опубліковане відео знаходиться за межею здорового глузду та Кримінального кодексу.

У проекті "Європейське майбутнє України" заявили, що ролик може бути актом диверсії з боку деяких співробітників ресурсу.

Як писав OBOZREVATEL, у Міністерстві внутрішніх справ України засудили публікацію ролика. Представник відомства Артем Шевченко порівняв його з одним із епізодів серіалу "Слуга народу".

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