Венгрия проиграла в суде ЕС дело о российских активах: что будет с деньгами на помощь Украине

Венгрия проиграла судебный спор с Европейским союзом (ЕС) по поводу использования доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Суд общей юрисдикции ЕС 9 сентября отклонил иск Будапешта, заявив, что не обладает юрисдикцией для рассмотрения этого дела. Это означает, что прибыль от замороженных активов РФ и дальше можно будет направлять на поддержку Украины, тогда как сами российские резервы останутся замороженными.

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О решении суда сообщает Reuters. В иске венгерское правительство оспаривало решение Совета ЕС, которое позволило направлять доходы, полученные от замороженных активов Центрального банка России, на поддержку Украины.

Будапешт подал иск еще в июле 2025 года. Венгрия требовала отменить решение Совета ЕС от 21 мая 2024 года, а также оспаривала решение Европейского фонда мира, которое позволило использовать доходы от российских активов именно для военной поддержки Украины.

Будапешт настаивал, что его воздержание при голосовании за создание соответствующего механизма не означало согласия на дальнейшее использование этих средств без отдельной поддержки Венгрии. ЕС, в свою очередь, исходил из того, что Венгрия не может блокировать механизм, поскольку при его утверждении не голосовала против, а воздержалась.

Теперь Суд общей юрисдикции ЕС не стал рассматривать аргументы Венгрии по существу. Он постановил, что не имеет полномочий рассматривать этот иск. То есть суд не признал незаконным сам механизм использования доходов от российских активов для помощи Украине.

Сколько российских денег заморожено

После начала полномасштабного вторжения страны ЕС и G7 заморозили значительные активы Центрального банка РФ. По оценке Reuters, в Евросоюзе речь идет примерно о 210 млрд евро. Основная часть этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

ЕС пока не конфискует сами российские активы. Вместо этого используется прибыль, которую они генерируют в результате хранения.

В мае 2024 года Совет ЕС официально утвердил механизм, согласно которому такие чрезвычайные чистые доходы направляются на поддержку Украины. 90% средств предполагалось направлять через Европейский фонд мира, еще 10% – через программы ЕС на оборонную промышленность и восстановление Украины.

В то же время решение суда не означает завершения дискуссии о самих российских активах. Украина и ряд европейских стран настаивают на поиске способа использовать их значительно шире для покрытия потребностей государства и финансирования обороны.

В начале сентября 2026 года Украина заявляла о росте готовности отдельных европейских партнеров вернуться к обсуждению вопроса о конфискации активов. Среди стран, которые выступают за возобновление дискуссии, называли Нидерланды, Польшу, Испанию и Швецию. В то же время Бельгия, где хранится основная часть российских средств, продолжает выступать против из-за возможных юридических и финансовых рисков.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что замороженные активы РФ могут стать мощным экономическим и политическим инструментом давления на Москву во время будущих дипломатических переговоров. Но конфисковать их правительство Бельгии не готово.

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