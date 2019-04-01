Зеленский пообещал украинцам сюрприз во втором туре выборов: видео заявления

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал украинцам сюрприз в избирательной кампании во втором туре выборов.

Об этом он рассказал после голосования на выборах 31 марта в эфире телеканала ТСН (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Мы хотели победить в первом туре, но нас устраивает пока этот результат. Это небольшая победа, небольшой шаг до большой победы", – ответил Зеленский на вопрос.

По его словам, предвыборный штаб пока не ведет никакие переговоры с другими кандидатами, потому что "нам не о чем говорить со старой властью". Он также прокомментировал заявление народного депутата Мустафы Найема касательно возможной поддержки Зеленского Юлией Тимошенко во втором туре и создании коалиции после парламентских выборов.

"Мне очень приятно, если Юлия… Нет, никаких переговоров с Юлией Владимировной и ее штабом нет, но если ее избиратели нас поддержат – большое спасибо. Никаких переговоров мы не ведем. Мы самостоятельные. Да, будет какое-то ноу-хау во втором туре, но это будет сюрприз для всех украинцев", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATE:

Первый тур выборов президента Украины стартовал в 08:00 31 марта и закончились в 20:00. После закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.

Центральная избирательная комиссия обработала первые протоколы на выборах президента Украины, согласно которым Зеленский вышел вперед.

Зеленский заявил о готовности к дебатам с действующим президентом и конкурентом Петром Порошенко.

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