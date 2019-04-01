"Шлях демократії": в НАТО відреагували на перший тур виборів

У НАТО поки не готові коментувати результати першого туру виборів президента.
Про це на брифінгу в Брюсселі заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає "Європейська правда".
"Вибори в Україні тривають, і тому поки передчасно їх коментувати. Буде другий тур. У країнах-партнерах НАТО вибори відбуваються практично постійно. Це шлях демократії. Але дуже важливо, щоб вибори були чесними і справедливими", – зазначив він.
НАТО
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перший тур виборів президента України стартував о 08:00 31 березня і закінчивися о 20:00. Після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський пообіцяв українцям сюрприз у виборчій кампанії в другому турі виборів.
Зеленський заявив про готовність до дебатів з чинним президентом і конкурентом Петром Порошенком.
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