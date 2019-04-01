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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Шлях демократії": в НАТО відреагували на перший тур виборів

5.5тЧитати матеріал російською

У НАТО поки не готові коментувати результати першого туру виборів президента.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає "Європейська правда".

"Вибори в Україні тривають, і тому поки передчасно їх коментувати. Буде другий тур. У країнах-партнерах НАТО вибори відбуваються практично постійно. Це шлях демократії. Але дуже важливо, щоб вибори були чесними і справедливими", – зазначив він.

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НАТО

НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
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van Dijk Max
van Dijk Max
люблю спикера нато , они подходят к делу с огоньком , как в ираке например , а вот в естонии когда трети население было запресщено голосовать , оне назвали демократией .....теперя мы знаем что такое натавская дерьмократия
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andrei andrei
andrei andrei
Столтенберг тихо окуевает😁
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andrei andrei
andrei andrei
Ильчук Андрей, Кстати, чисто поржать. Рост ВВП 170 см. Рост ЗЕ - 166 см.
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andrei andrei
andrei andrei
Ильчук Андрей, В Кремле, Андруша, очень трезвые и расчетливые люди. Не чета вашему селюковскому бомонду. Иначе бы давно просрали Россию, как ваша шайка Украину.
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
А шо так? впали в ступор,зависли,методички не срабатывают? бедные пиндосы,какая работа для мосха....
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