"Шлях демократії": в НАТО відреагували на перший тур виборів

У НАТО поки не готові коментувати результати першого туру виборів президента.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає "Європейська правда".

"Вибори в Україні тривають, і тому поки передчасно їх коментувати. Буде другий тур. У країнах-партнерах НАТО вибори відбуваються практично постійно. Це шлях демократії. Але дуже важливо, щоб вибори були чесними і справедливими", – зазначив він.

НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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