"Приколы закончились!" Порошенко заявил о "тотальной мобилизации"

Глава Украины Петр Порошенко остался недоволен явкой избирателей в первом туре выборов президента, но намерен добиться победы во втором туре.

Как передает пресс-служба президента, Порошенко заявил о необходимости "тотальной мобилизации патриотов", в первую очередь на западе и в центре страны.

"Не следует рассчитывать, что победа уже у нас в кармане. Чтобы ее обеспечить, сейчас, с сегодняшней минуты, нам нужна тотальная мобилизация всех украинских патриотов. Сама по себе победа не придет. Тотальная мобилизация всех, кто борется за Украину, отбросив все политические окраски, отбросив все обиды, можем объединиться. Приколы закончились", — заявил Порошенко.

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения первого тура Порошенко жестко отреагировал на лидерство Зеленского, назвав его "марионеткой" Коломойского. В свою очередь Зеленский нашел, чем ответить Порошенко, вспомнив о громком скандале в оборонке Украины.

Согласно данным экзит-полов и первым официальным сведениями ЦИК, актер Владимир Зеленский выходит во второй тур выборов, существенно опережая Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.

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