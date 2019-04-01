МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Приколы закончились!" Порошенко заявил о "тотальной мобилизации"

9.5тЧитать материал на украинском

Глава Украины Петр Порошенко остался недоволен явкой избирателей в первом туре выборов президента, но намерен добиться победы во втором туре.

Как передает пресс-служба президента, Порошенко заявил о необходимости "тотальной мобилизации патриотов", в первую очередь на западе и в центре страны.

"Не следует рассчитывать, что победа уже у нас в кармане. Чтобы ее обеспечить, сейчас, с сегодняшней минуты, нам нужна тотальная мобилизация всех украинских патриотов. Сама по себе победа не придет. Тотальная мобилизация всех, кто борется за Украину, отбросив все политические окраски, отбросив все обиды, можем объединиться. Приколы закончились", — заявил Порошенко.

Новости
Зеленский заявил, что пойдет на дебаты с Порошенко

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения первого тура Порошенко жестко отреагировал на лидерство Зеленского, назвав его "марионеткой" Коломойского. В свою очередь Зеленский нашел, чем ответить Порошенко, вспомнив о громком скандале в оборонке Украины.

Согласно данным экзит-полов и первым официальным сведениями ЦИК, актер Владимир Зеленский выходит во второй тур выборов, существенно опережая Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
25
17
Смешно
15
Интересно
9
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михаил Устинов
Михаил Устинов
"Десиптиконы, мобилизация!"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Мобилизация!! Довороовываетм все, что не успели доворовать! Времени осталось мало!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные ...все по плану...алкаш и шут...вы достойны именно этого)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения