МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Приколи закінчилися!" Порошенко заявив про "тотальну мобілізацію"

9.6тЧитати матеріал російською

Глава України Петро Порошенко залишився незадоволений явкою виборців у першому турі виборів президента, але має намір домогтися перемоги в другому турі.

Як передає прес-служба президента, Порошенко заявив про необхідність "тотальної мобілізації патріотів", в першу чергу на заході і в центрі країни.

"Не слід розраховувати, що перемога вже у нас в кишені. Щоб її забезпечити, зараз, з сьогоднішньої хвилини, нам потрібна тотальна мобілізація всіх українських патріотів. Сама по собі перемога не прийде. Тотальна мобілізація всіх, хто бореться за Україну, відкинувши всі політичні забарвлення, відкинувши всі образи, можемо об'єднатися. Приколи закінчилися", — заявив Порошенко.

Новини
Зеленський заявив, що піде на дебати з Порошенком

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення першого туру Порошенко жорстко відреагував на лідерство Зеленського, назвавши його "маріонеткою" Коломойського. У свою чергу Зеленський знайшов, чим відповісти Порошенку, згадавши про гучний скандал в оборонці України.

Згідно з даними екзит-полів і першими офіційними відомостями ЦВК, актор Володимир Зеленський виходить у другий тур виборів, істотно випереджаючи Петра Порошенка і Юлію Тимошенко.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
25
17
Смішно
15
Цікаво
10
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Михаил Устинов
Михаил Устинов
"Десиптиконы, мобилизация!"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Мобилизация!! Довороовываетм все, что не успели доворовать! Времени осталось мало!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные ...все по плану...алкаш и шут...вы достойны именно этого)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки