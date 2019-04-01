"Приколи закінчилися!" Порошенко заявив про "тотальну мобілізацію"

Глава України Петро Порошенко залишився незадоволений явкою виборців у першому турі виборів президента, але має намір домогтися перемоги в другому турі.

Як передає прес-служба президента, Порошенко заявив про необхідність "тотальної мобілізації патріотів", в першу чергу на заході і в центрі країни.

"Не слід розраховувати, що перемога вже у нас в кишені. Щоб її забезпечити, зараз, з сьогоднішньої хвилини, нам потрібна тотальна мобілізація всіх українських патріотів. Сама по собі перемога не прийде. Тотальна мобілізація всіх, хто бореться за Україну, відкинувши всі політичні забарвлення, відкинувши всі образи, можемо об'єднатися. Приколи закінчилися", — заявив Порошенко.

Петро Порошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, після завершення першого туру Порошенко жорстко відреагував на лідерство Зеленського, назвавши його "маріонеткою" Коломойського. У свою чергу Зеленський знайшов, чим відповісти Порошенку, згадавши про гучний скандал в оборонці України.

Згідно з даними екзит-полів і першими офіційними відомостями ЦВК, актор Володимир Зеленський виходить у другий тур виборів, істотно випереджаючи Петра Порошенка і Юлію Тимошенко.

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