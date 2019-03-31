Постили протоколы и ели бюллетени: в Нацполиции рассказали о нарушениях на выборах

На одном из избирательных участков протоколы с подписями и печатями комиссий опубликовали в интернете еще до окончания выборов президента Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте Национальной полиции Украины. Также правоохранители подчеркнули, что в день выборов был зафиксирован случай попытки избирателя съесть свой бюллетень.

Также полицейским пришлось столкнуться с массовыми ложными сообщениями о минировании участков — таких было аж 18.

"Больше всего было в Днепропетровской области — 11. Полиция области отчиталась, что все сообщения проверены и были отслежены трафики лиц, которые звонили. Все звонки поступили с территории России. Были внесены три уголовных производства в ЕРДР по статье "Теракт" и переданы в СБУ", — подчеркнул глава Нацполиции Сергей Князев.

Сергей Князев Национальная полиция

Он также добавил, что в Донецкой области полиция зафиксировала сообщение об автомобиле, который заминирован. Но уже во время осмотра автомобиля правоохранители изъяли бюллетени, помеченные в пользу одного из кандидатов.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой добавил, что в целом во время голосования подразделения МВД справились с возложенными на них обязанностями по обеспечению общественной безопасности и соблюдения избирательного законодательства.

"Я хотел подытожить, что каких-либо серьезных нарушений не произошло. Личный состав всех подразделений справился с возложенными на них задачами. Что касается нарушений избирательного законодательства, то имеем следующие цифры — 1927 заявлений и сообщений, зарегистрировано 17 протоколов об админнарушении и внесено 31 дело в ЕРДР. Подразделения МВД продолжают свою работу и после закрытия избирательных участков", — сказал он.

Сергей Яровой Национальная полиция

Князев уточнил, что работники полиции фиксировали заявления и обращения о нарушении избирательных прав.

"Львиная доля всех сообщений — это 95% — нарушение избирательных прав. Больше всего их зарегистрировано в Днепропетровской области — 282, в городе Киеве — 238, Донецкой области — 182, Одесской — 179, Харьковской — 176, Полтавской — 89, Сумской — 81, Винницкой — 66, Киевской — 63, Житомирской и Луганской — по 61, Николаевской — 55, Черниговской — 51, Запорожской — 49, Тернопольской — 42", — подытожил Князев.

Также спикер Национальной полиции в Донецкой области Иванна Ященко в эфире телеканала "112 Украина" рассказала, что в городе Доброполье глава избирательной комиссии вынуждал ее членов подписать чистые протоколы. Факт нарушения был задокументирован правоохранителями, возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса (фальсификация выборов).

Выборы в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в полиции Киева заявили о фиксации более 170 нарушений избирательного процесса, а всего по Украине — их более 1600. К примеру, в столице люди жаловались на наличие в списках избирателей "мертвых душ".

Напомним, в 20:00 31 марта в Украине завершилось голосование на выборах президента. Для их проведения было создано 199 избирательных округовна всей территории Украины (ориентировочно 29888 избирательных участков), за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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