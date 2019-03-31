Исчезающие чернила, ревность и огонь: топ-6 скандалов на избирательных участках

31 марта в 8:00 в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019. За правопорядком на избирательных участках следят тысячи полицейских, но все же курьезов и скандалов избежать не удалось.

OBOZREVATEL подобрал топ-6 интересных случаев на избирательных участках Украины.

Гори оно огнем

В городе Борзна на Черниговщине на одном из избирательных участков на выборах президента Украины мужчина бросил зажигательную смесь.

Как сообщили в МВД Украины, пожар, возникший вследствие инцидента, быстро потушили. Пострадавших не было, а злоумышленника быстро задержали.

#Чернігівщина: о 10:50 у м. Борзна на одній із виборчих дільниць за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105 чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj — МВС України (@MVS_UA) 31 марта 2019 г.

Сцена ревности

В Балтском районе Одесской области жена патрульного полицейского устроила сцену ревности прямо на избирательном участке.

Как оказалось, женщина узнала о том, что ее муж нес службу на участке с коллегой противоположного пола и пошла разбираться. В итоге оба полицейских получили разного рода травмы.

А дежурный по ГУНП в Одесской области предупредил все участки, где несут службу полицейские мужского и женского пола: не вступать друг с другом в неделовые отношения.

Задержали ли ревнивую женщину неизвестно.

Нарушили тайну голосования

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф, мэр Житомира Сергей Сухомлин, председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич и лидер РПУ Олег Ляшко выложили в сеть фото с избирательным бюллетенем, что является нарушением украинского закона.

Так, Гоф опубликовала снимок у себя в Twitter. "Да, с 39 кандидатами избирательный бюллетень действительно длинный", — написала она.

Yes, with 39 candidates the ballot paper is really this long. Out and about observing #UkraineElections #Вибори2019 pic.twitter.com/7txkL8uTHh — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 31 марта 2019 г.

Также с бюллетенями сфотографировались мэр Житомира Сергей Сухомлин и председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин zhitomir.info

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич zhitomir.info

Исчезающие чернила

В Днепровском районе города Киев на избирательном участке разгорелся скандал из-за якобы исчезающих чернил в ручках, которые раздают участникам голосования.

Киевляне заявили, что в бланке, где участники голосования расписываются о получении бюллетеня, якобы исчезли их подписи. На одном из опубликованных видео избиратели показали, что в строке с фамилией трех людей остались только галочки, которые ставят члены комиссии, а сами подписи отсутствуют.

В свою очередь работницы комиссии заявили, что эту ручку им подложили на стол, а на всем участке используются одинаковые чернила.

Глава избирательной комиссии "попала" на 7 лет тюрьмы

В Каменке-Бугской Львовской области случайно испортили 180 избирательных бюллетеней из-за того, что глава одной из участковых избирательных комиссий поставила штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты.

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Глава участковой избирательной комиссии услышала от неизвестного лица, что один из кандидатов якобы выбыл из предвыборной гонки. После этого она проштамповала 180 бюллетеней.

Затем, обнаружив ошибку, спустя день, женщина сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию.

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.158 УК (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов, документов референдума, итогов голосования или ведомостей Государственного реестра избирателей).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Инцидент в Киевском СИЗО

В Киеве в Лукьяновском СИЗО не смогли вовремя начать голосование за президента Украины.

По словам уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в следственном изоляторе, как и на других участках, голосование должно было стартовать в 8 утра, но членов комиссии в это время не было, впрочем, как и списков с бюллетенями.

Позже обмудсмену все-таки удалось найти помещение, где должно проводиться голосование, но там вновь не оказалось членов комиссии и наблюдателя-правоохранителя.

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