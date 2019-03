Исчезающие чернила, ревность и огонь: топ-6 скандалов на избирательных участках

31 марта в 8:00 в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019. За правопорядком на избирательных участках следят тысячи полицейских, но все же курьезов и скандалов избежать не удалось.

OBOZREVATEL подобрал топ-6 интересных случаев на избирательных участках Украины.

В городе Борзна на Черниговщине на одном из избирательных участков на выборах президента Украины мужчина бросил зажигательную смесь.

Как сообщили в МВД Украины, пожар, возникший вследствие инцидента, быстро потушили. Пострадавших не было, а злоумышленника быстро задержали.

В Балтском районе Одесской области жена патрульного полицейского устроила сцену ревности прямо на избирательном участке.

Как оказалось, женщина узнала о том, что ее муж нес службу на участке с коллегой противоположного пола и пошла разбираться. В итоге оба полицейских получили разного рода травмы.

А дежурный по ГУНП в Одесской области предупредил все участки, где несут службу полицейские мужского и женского пола: не вступать друг с другом в неделовые отношения.

Задержали ли ревнивую женщину неизвестно.

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф, мэр Житомира Сергей Сухомлин, председатель Житомирской областной государственной администрации Игорь Гундич и лидер РПУ Олег Ляшко выложили в сеть фото с избирательным бюллетенем, что является нарушением украинского закона.

Так, Гоф опубликовала снимок у себя в Twitter. "Да, с 39 кандидатами избирательный бюллетень действительно длинный", — написала она.

Yes, with 39 candidates the ballot paper is really this long. Out and about observing #UkraineElections #Вибори2019 pic.twitter.com/7txkL8uTHh