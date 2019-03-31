Постили протоколи і їли бюлетені: в Нацполіції розповіли про порушення на виборах

На одній із виборчих дільниць протоколи з підписами і печатками комісій опублікували в інтернеті ще до закінчення виборів президента України.

Про це повідомили на офіційному сайті Національної поліції України. Також правоохоронці підкреслили, що в день виборів було зафіксовано випадок спроби виборця з'їсти свій бюлетень.

Також поліцейським довелося зіткнутися з масовими помилковими повідомленнями про мінування дільниць — таких було аж 18.

"Найбільше було в Дніпропетровській області — 11. Поліція області відзвітувала, що всі повідомлення перевірені й були відслідковані трафіки осіб, які телефонували. Всі дзвінки надійшли з території Росії. Були внесені три кримінальних провадження в ЄРДР за статтею "Теракт" і передані в СБУ", — підкреслив голова Нацполіції Сергій Князєв.

Сергій Князєв Національна поліція

Він також додав, що в Донецькій області поліція зафіксувала повідомлення про автомобіль, який замінований. Але вже під час огляду автомобіля правоохоронці вилучили бюлетені, помічені на користь одного з кандидатів.

У свою чергу, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий додав, що в цілому під час голосування підрозділи МВС впоралися з покладеними на них обов'язками щодо забезпечення громадської безпеки та дотримання виборчого законодавства.

"Я хотів підсумувати, що якихось серйозних порушень не відбулося. Особовий склад усіх підрозділів впорався з покладеними на них завданнями. Що стосується порушень виборчого законодавства, то маємо такі цифри — 1927 заяв і повідомлень, зареєстровано 17 протоколів про адмінпорушення та внесено 31 справу в ЄРДР. Підрозділи МВС продовжують свою роботу і після закриття виборчих дільниць", — сказав він.

Сергій Яровий Національна поліція

Князєв уточнив, що працівники поліції фіксували заяви і звернення про порушення виборчих прав.

"Левова частка всіх повідомлень — це 95% — порушення виборчих прав. Найбільше їх зареєстровано в Дніпропетровській області — 282, в місті Києві — 238, Донецькій області — 182, Одеській — 179, Харківській — 176, Полтавській — 89, Сумській — 81 , Вінницькій — 66, Київській — 63, Житомирській і Луганській — по 61, Миколаївській — 55, Чернігівській — 51, Запорізькій — 49, Тернопільській — 42", — підсумував Князєв.

Також спікер Національної поліції в Донецькій області Іванна Ященко в ефірі телеканалу "112 Україна" розповіла, що в місті Добропілля голова виборчої комісії змушував її членів підписати чисті протоколи. Факт порушення було задокументовано правоохоронцями, порушено кримінальну справу за статтею 158 Кримінального кодексу (фальсифікація виборів).

Вибори в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в поліції Києва заявили про фіксацію більш 170 порушень виборчого процесу, а всього по Україні — їх більше 1600. Наприклад, в столиці люди скаржилися на наявність в списках виборців "мертвих душ".

Нагадаємо, о 20:00 31 березня в Україні завершилося голосування на виборах президента. Для їх проведення було створено 199 виборчих округовна всій території України (орієнтовно 29888 виборчих дільниць), за винятком анексованого Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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