Порошенко vs Зеленский: нарколог раскрыл нюансы медосмотра кандидатов

Медосмотр, который кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил пройти нынешнему главе Украины Петру Порошенко, будет более показательным, если его проведут при помощи спектографа.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил врач-нарколог Александр Иванов. Он отметил, что почти за полдня до проведения анализов невозможно очистить организм от возможных наркотических веществ после употребления.

"У человека, который находится у власти, важно проверять не только его физическое состояние, но и психическое. А вот, чтобы быстро очистить организм от остатков наркотиков или алкоголя, капельница не поможет. Эта процедура не "отмывает" человека. Капельница может только улучшить самочувствие пациента на некоторое время", – сказал он.

Чтобы полностью вывести остатки наркотических веществ из организма, понадобится от 6 часов до нескольких недель, в зависимости от вида вещества, объяснил врач. Он добавил, что также есть разница, как проводить анализ – экспресс-полосками или на молекулярном спектографе.

zak-informator.com.ua

"Если исследования будут делать на спектографе, то остатки наркотиков найдут и через две недели после приема. Если экспресс-полосками, то, например, кокаин можно найти в крови через 70 часов после приема наркотика. Амфетамин держится в крови от 6 до 23 часов, марихуана – несколько дней", – объяснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:00 до 17:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram