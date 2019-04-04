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Выборы президента Украины 2019

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Порошенко vs Зеленский: нарколог раскрыл нюансы медосмотра кандидатов

3.6тЧитать материал на украинском

Медосмотр, который кандидат в президенты Владимир Зеленский предложил пройти нынешнему главе Украины Петру Порошенко, будет более показательным, если его проведут при помощи спектографа.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил врач-нарколог Александр Иванов. Он отметил, что почти за полдня до проведения анализов невозможно очистить организм от возможных наркотических веществ после употребления.

"У человека, который находится у власти, важно проверять не только его физическое состояние, но и психическое. А вот, чтобы быстро очистить организм от остатков наркотиков или алкоголя, капельница не поможет. Эта процедура не "отмывает" человека. Капельница может только улучшить самочувствие пациента на некоторое время", – сказал он.

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Чтобы полностью вывести остатки наркотических веществ из организма, понадобится от 6 часов до нескольких недель, в зависимости от вида вещества, объяснил врач. Он добавил, что также есть разница, как проводить анализ – экспресс-полосками или на молекулярном спектографе.

Порошенко vs Зеленский: нарколог раскрыл нюансы медосмотра кандидатов

zak-informator.com.ua

"Если исследования будут делать на спектографе, то остатки наркотиков найдут и через две недели после приема. Если экспресс-полосками, то, например, кокаин можно найти в крови через 70 часов после приема наркотика. Амфетамин держится в крови от 6 до 23 часов, марихуана – несколько дней", – объяснил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

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Александр Иванов
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Украина
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Ларина Эмили
Ларина Эмили
Как много интересного мы узнали на этих выборах.Очень информативные выборы.А сколько еще узнаем ! Наркота,алкашня...извиняюсь,а анализы каждый кандидат выложит в интернете или по телеку махать будут результатами...может перейдем к интимной жизни кандидатов,раз пошла такая пьянка...как,сколько раз,в какой позе...избиратели все должны знать.О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель] Как точно и верно...то ли еще будет...
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