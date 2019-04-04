Порошенко vs Зеленський: нарколог розкрив нюанси медогляду кандидатів

Медогляд, який кандидат у президенти Володимир Зеленський запропонував пройти нинішньому главі України Петру Порошенку, буде більш показовим, якщо його проведуть за допомогою спектографу.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив лікар-нарколог Олександр Іванов. Він зазначив, що майже за півдоби до проведення аналізів неможливо очистити організм від можливих наркотичних речовин після вживання.

"У людини, яка перебуває при владі, важливо перевіряти не лише її фізичний стан, а й психічний. А ось, аби швидко очистити організм від залишків наркотиків чи алкоголю, крапельниця не допоможе. Ця процедура не "відмиває" людину. Крапельниця може лише покращити самопочуття пацієнта на деякий час", – сказав він.

Аби повністю вивести залишки наркотичних речовин з організму, знадобиться від 6 годин до декількох тижнів, залежно від виду речовини, пояснив лікар. Він додав, що також є різниця, як проводитимуть аналіз – експрес-смужками чи на молекулярному спектографі.

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"Якщо дослідження будуть робити на спектографі, то залишки наркотиків знаходяться і через два тижні після прийому. Якщо експрес-смужками, то, наприклад, кокаїн можна знайти у крові і через 70 годин після прийому наркотику. Амфетамін тримається у крові від 6 до 23 годин, марихуана – декілька днів", – пояснив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

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