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Выборы президента Украины 2019

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Национальный экзит-пол обновил данные о лидерах на выборах президента Украины

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентской гонке с показателем в 30,6 %. На втором месте Петр Порошенко (17,8%), на третьем – Юлия Тимошенко с 14,2%.

Такие данные обнародовал Национальный экзит-пол по состоянию на 20:00. Четвертую позицию занял Юрий Бойко, пятую – Анатолий Гриценко.

По состоянию на 18:00 Национальный экзит-пол опубликовал предварительные данные с 30,4% процентами голосов за Зеленского, 17,8% за Порошенко и 14,2 за Тимошенко.

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Схожие данные предоставил и ТСН. Согласно с опросом, в 18:00 Зеленский лидировал среди своих конкурентов с показателем в 30%. На втором месте разместился Порошенко (18,5%), а на третьем — Тимошенко (14%).

Лидеры выборов президента

Лидеры выборов президента

Как писал OBOZREVATEL, в 20:00 31 марта в Украине завершился первый тур президентских выборов в Украине.

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Место
Украина
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