На концертах "Лиги смеха" заметили агитацию за Зеленского

В январе на концертах "Лиги смеха" в разных областях Украины были зафиксированы признаки агитации за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Об этом рассказал на пресс-конференции аналитик общественной сети "ОПОРА" Александром Клюжев, сообщает Укринформ.

"Наши наблюдатели обратили внимание, что в январе 2019 года на концертах, организованных продюсерским центром "Лига смеха", учредителем которого является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, были зафиксированы признаки агитации, а именно транслировалось обращение Зеленского", — отметил он.

По его словам, важно не допускать изготовление и распространение агитационных материалов без исходных данных — это законодательное требование позволяет контролировать кандидатов при проведении агитации и осуществление этих расходов исключительно из избирательного фонда.

Владимир Зеленский "Украинские новости"

Новости Коломойский впервые публично поддержал Зеленского

"Согласно закону "О выборах президента Украины", кандидат имеет право поддерживать концерты или другие развлекательные мероприятия, которые осуществляют из избирательного фонда, если кандидат этого не делает, то такие концерты или другие развлекательные мероприятия должны избегать осуществления предвыборной агитации. Так, если такая агитация осуществляется на мероприятиях, не связанных с кандидатом, это может быть признаком нарушения ограничений по финансированию кампании", — объяснил Клюжев.

Он призвал кандидатов на пост президента, в частности Зеленского, четко разграничивать свою профессиональную деятельность, бизнес-деятельность и участие в избирательной кампании.

"Стандарты прозрачности финансирования выборов базируются не только на прямых ограничениях, предусмотренных законом, но и на стандартах прозрачности, открытости, подотчетности любых мероприятий, которые прямо или косвенно связанные с кандидатами. Это тот стандарт, которого должны придерживаться все кандидаты на пост президента", — подчеркнул эксперт "ОПОРЫ".

Владимир Зеленский antikor.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комитет избирателей Украины потребовал от Зеленского оплатить показ сериала "Слуга народа 3" из избирательного фонда.

В Центральной избирательной комиссии затруднились дать ответ, предусматривается ли наказание для кандидата в президенты Зеленского в случае его отказа оплатить показ сериала "Слуга народа-3" из избирательного фонда.

Позже в ЦИК уточнили, что не смогут снять Зеленского с выборов в случае его отказа оплатить показ сериала "Слуга народа-3" из избирательного фонда.

Коллектив студии "Квартал 95" и ее художественный руководитель, кандидат в президенты Зеленский считают волну борьбы со "Слугой народа" политическими боями без правил.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!