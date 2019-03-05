МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

На концертах "Лиги смеха" заметили агитацию за Зеленского

2.7тЧитать материал на украинском

В январе на концертах "Лиги смеха" в разных областях Украины были зафиксированы признаки агитации за кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Об этом рассказал на пресс-конференции аналитик общественной сети "ОПОРА" Александром Клюжев, сообщает Укринформ.

"Наши наблюдатели обратили внимание, что в январе 2019 года на концертах, организованных продюсерским центром "Лига смеха", учредителем которого является кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, были зафиксированы признаки агитации, а именно транслировалось обращение Зеленского", — отметил он.

По его словам, важно не допускать изготовление и распространение агитационных материалов без исходных данных — это законодательное требование позволяет контролировать кандидатов при проведении агитации и осуществление этих расходов исключительно из избирательного фонда.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Украинские новости"

Новости
Коломойский впервые публично поддержал Зеленского

"Согласно закону "О выборах президента Украины", кандидат имеет право поддерживать концерты или другие развлекательные мероприятия, которые осуществляют из избирательного фонда, если кандидат этого не делает, то такие концерты или другие развлекательные мероприятия должны избегать осуществления предвыборной агитации. Так, если такая агитация осуществляется на мероприятиях, не связанных с кандидатом, это может быть признаком нарушения ограничений по финансированию кампании", — объяснил Клюжев.

Он призвал кандидатов на пост президента, в частности Зеленского, четко разграничивать свою профессиональную деятельность, бизнес-деятельность и участие в избирательной кампании.

"Стандарты прозрачности финансирования выборов базируются не только на прямых ограничениях, предусмотренных законом, но и на стандартах прозрачности, открытости, подотчетности любых мероприятий, которые прямо или косвенно связанные с кандидатами. Это тот стандарт, которого должны придерживаться все кандидаты на пост президента", — подчеркнул эксперт "ОПОРЫ".

Новости
Он его вдохновляет: стало известно, на кого ровняется Зеленский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

antikor.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коротков Сергей
Коротков Сергей
А сегодня по радио слышал шедевр одного такого звездуна, где он типа обгаживал кандидатов в президенты. И спел что то типа "краще бути в шоколаді чим в лайні". Про шоколад думаю всем ясно? Вопрос- следует ли считать это всеукраинской агитацией за кандидата порошенко? И почему один себе позволяет а другому нельзя?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги