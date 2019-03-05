На концертах "Ліги сміху" помітили агітацію за Зеленського

У січні на концертах "Ліги сміху" в різних областях України були зафіксовані ознаки агітації за кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського.

Про це розповів на прес-конференції аналітик громадської мережі "ОПОРА" Олександром Клюжев, повідомляє Укрінформ.

"Наші спостерігачі звернули увагу, що в січні 2019 року на концертах, організованих продюсерським центром "Ліга сміху", засновником якого є кандидат на пост президента України Володимир Зеленський, були зафіксовані ознаки агітації, а саме транслювалося звернення Зеленського", — зазначив він.

За його словами, важливо не допускати виготовлення і розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних — ця законодавча вимога дозволяє контролювати кандидатів при проведенні агітації і здійснення цих витрат винятково з виборчого фонду.

Володимир Зеленський "Українські новини"

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"Відповідно до закону "Про вибори президента України", кандидат має право підтримувати концерти або інші розважальні заходи, які здійснюють з виборчого фонду, якщо кандидат цього не робить, то такі концерти або інші розважальні заходи повинні уникати здійснення передвиборної агітації. Так, якщо така агітація здійснюється на заходах, не пов'язаних з кандидатом, це може бути ознакою порушення обмежень щодо фінансування кампанії", — пояснив Клюжев.

Він закликав кандидатів на пост президента, зокрема Зеленського, чітко розмежовувати свою професійну діяльність, бізнес-діяльність і участь у виборчій кампанії.

"Стандарти прозорості фінансування виборів базуються не тільки на прямих обмеженнях, передбачених законом, а й на стандартах прозорості, відкритості, підзвітності будь-яких заходів, які прямо або побічно пов'язані з кандидатами. Це той стандарт, якого повинні дотримуватися всі кандидати на пост президента", — підкреслив експерт "ОПОРИ".

Володимир Зеленський antikor.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Комітет виборців України зажадав від Зеленського оплатити показ серіалу "Слуга народу 3" з виборчого фонду.

У Центральній виборчій комісії не змогли дати відповідь, чи передбачається покарання для кандидата в президенти Зеленського в разі його відмови сплатити показ серіалу "Слуга народу-3" з виборчого фонду.

Пізніше в ЦВК уточнили, що не зможуть зняти Зеленського з виборів в разі його відмови сплатити показ серіалу "Слуга народу-3" з виборчого фонду.

Колектив студії "Квартал 95" та її художній керівник, кандидат у президенти Зеленський вважають хвилю боротьби зі "Слугою народу" політичними боями без правил.

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