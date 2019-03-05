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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

На концертах "Ліги сміху" помітили агітацію за Зеленського

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У січні на концертах "Ліги сміху" в різних областях України були зафіксовані ознаки агітації за кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського.

Про це розповів на прес-конференції аналітик громадської мережі "ОПОРА" Олександром Клюжев, повідомляє Укрінформ.

"Наші спостерігачі звернули увагу, що в січні 2019 року на концертах, організованих продюсерським центром "Ліга сміху", засновником якого є кандидат на пост президента України Володимир Зеленський, були зафіксовані ознаки агітації, а саме транслювалося звернення Зеленського", — зазначив він.

За його словами, важливо не допускати виготовлення і розповсюдження агітаційних матеріалів без вихідних даних — ця законодавча вимога дозволяє контролювати кандидатів при проведенні агітації і здійснення цих витрат винятково з виборчого фонду.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

"Українські новини"

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"Відповідно до закону "Про вибори президента України", кандидат має право підтримувати концерти або інші розважальні заходи, які здійснюють з виборчого фонду, якщо кандидат цього не робить, то такі концерти або інші розважальні заходи повинні уникати здійснення передвиборної агітації. Так, якщо така агітація здійснюється на заходах, не пов'язаних з кандидатом, це може бути ознакою порушення обмежень щодо фінансування кампанії", — пояснив Клюжев.

Він закликав кандидатів на пост президента, зокрема Зеленського, чітко розмежовувати свою професійну діяльність, бізнес-діяльність і участь у виборчій кампанії.

"Стандарти прозорості фінансування виборів базуються не тільки на прямих обмеженнях, передбачених законом, а й на стандартах прозорості, відкритості, підзвітності будь-яких заходів, які прямо або побічно пов'язані з кандидатами. Це той стандарт, якого повинні дотримуватися всі кандидати на пост президента", — підкреслив експерт "ОПОРИ".

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

antikor.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
А сегодня по радио слышал шедевр одного такого звездуна, где он типа обгаживал кандидатов в президенты. И спел что то типа "краще бути в шоколаді чим в лайні". Про шоколад думаю всем ясно? Вопрос- следует ли считать это всеукраинской агитацией за кандидата порошенко? И почему один себе позволяет а другому нельзя?
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