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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Он его вдохновляет: стало известно, на кого ровняется Зеленский

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Украинский шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своей политической карьере берет пример с лидера Бразилии Жаира Болсонару и главы Франции Эммануэля Макрона.

Популярность артиста с конца декабря 2018 года выросла почти в два раза. Зеленский является "дерзким новичком в политике", отмечает издание Bloomberg.

"Зеленский ориентируется на электорат, настроенный против истеблишмента, подобно популистам, которые массово появились в других странах Европы и за ее пределами. Он стремится привлечь внимание украинцев, потерявших иллюзии через пять лет после второй за десятилетие проевропейской революции, не смогла обуздать безудержную коррупцию", – сказано в публикации.

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Отмечается, что пример Болсонару вдохновляет Зеленского в его попытках срочно сформировать команду, которой, возможно, придется управлять страной.

"Я не знаю, в какой мере это можно сделать в Украине, но я думаю, что это грандиозная идея", – так ранее оценил Зеленский кадровую политику бразильского президента, который собирает специалистов-технократов к своему правительству.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

"Это правильный ход привлекать всевозможных профессиональных менеджеров, в частности с США, к власти. Это дает людям надежду. Для меня это очень яркая иллюстрация", – отмечал Зеленский.

Жаир Болсонару – президент Бразилии с 1 января 2019 года. Закончив престижную Военную в 1977 году, был армейским десантником и артиллеристом. Отслужив 17 лет, дослужился до звания капитана.

Впервые был избран в горсовет Рио-де-Жанейро в 1988 году, с тех пор семь раз становился депутатом национального парламента. Выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года под лозунгом "Бразилия превыше всего, а Господь превыше всех".

Жаир Болсонару

Жаир Болсонару

6 сентября 2018 года, общаясь с избирателями во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора, получил ножевое ранение в живот и был доставлен в больницу, где перенес две срочных операции.

7 октября 2018 года получил по итогам президентских выборов 46,06 % голосов и вышел во второй тур вместе с кандидатом Партии трудящихся Фернанду Аддадом, которого поддержали 29,24 % избирателей. Победил во втором туре, получив 55,13 % голосов избирателей.

Болсонару известен своими крайне правыми, националистическими и консервативными взглядами и скандальными заявлениями. В частности, он является ярым сторонником военной диктатуры и репрессий 1964—1985 годов, оправдывает пытки и казни как "законную практику" и призывает к их применению.

Президент не раз выступал с заявлениями, которые расценивали как расистские, гомофобные и женоненавистнические: называл черных активистов "животными, которым пора в зоопарк", критикует квоты и другую поддержку дискриминируемым группам, крайне негативно настроен к правам ЛГБТ, часто оскорбляет женщин-политиков. Выступает за легализацию наркотиков.

Жаир Болсонару с женой

Жаир Болсонару с женой

Болсонару был трижды женат и у него пять детей. Известно, что во время работы в Конгрессе он нанял свою жену секретарем, за два года повысив её по службе и подняв заработную плату больше чем втрое.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Игорь Коломойский поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского и назвал его символом смены поколений.

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Персоны
Эммануэль МакронВладимир Зеленский
Место
Украина
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Какие глупцы эти западные комментаторы. Они не понимают, что в случае победы Зеленского президентом он будет номинальным, а фактическим - Коломойский. Интересант в этом деле не Зеленский, а Коломойский. И вот тут как раз начнется борьба с коррупцией? ЩАС. Это очень быстро приведет к очередному Майдану, чем воспользуется рашка. Коломойский, используя неискушенность украинцев, убивает Украину.
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Medved George
Medved George
Он ориентируется на Беню Коломойского! Если кто не знает - марионетка, это такая кукла на верёвочках, а кукла не может самостоятельно двигаться и тем более ориентироваться.
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Мы,украинцы,сумасброды!Нас штевает то от Хама до клоуна,то от пчеловода до кондитера.Сума сойти!Только бедной аферистке Йуле и найчестнишему Гриценко не прет с народом-во беда!Вот у других народов лидеры-сказка:Гитлер,путен,Пиночет,Хомячок Ын,Бокасса,Пол Пот.Везет же людям!Психануть и выбрать Верку Данилку с запретом переодеваться.Трансвестит со звездою на голове.А,чо-оригинально и жизнь праздник.Карнавал.
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