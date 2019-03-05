Он его вдохновляет: стало известно, на кого ровняется Зеленский

Украинский шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своей политической карьере берет пример с лидера Бразилии Жаира Болсонару и главы Франции Эммануэля Макрона.

Популярность артиста с конца декабря 2018 года выросла почти в два раза. Зеленский является "дерзким новичком в политике", отмечает издание Bloomberg.

"Зеленский ориентируется на электорат, настроенный против истеблишмента, подобно популистам, которые массово появились в других странах Европы и за ее пределами. Он стремится привлечь внимание украинцев, потерявших иллюзии через пять лет после второй за десятилетие проевропейской революции, не смогла обуздать безудержную коррупцию", – сказано в публикации.

Отмечается, что пример Болсонару вдохновляет Зеленского в его попытках срочно сформировать команду, которой, возможно, придется управлять страной.

"Я не знаю, в какой мере это можно сделать в Украине, но я думаю, что это грандиозная идея", – так ранее оценил Зеленский кадровую политику бразильского президента, который собирает специалистов-технократов к своему правительству.

Эммануэль Макрон

"Это правильный ход привлекать всевозможных профессиональных менеджеров, в частности с США, к власти. Это дает людям надежду. Для меня это очень яркая иллюстрация", – отмечал Зеленский.

Жаир Болсонару – президент Бразилии с 1 января 2019 года. Закончив престижную Военную в 1977 году, был армейским десантником и артиллеристом. Отслужив 17 лет, дослужился до звания капитана.

Впервые был избран в горсовет Рио-де-Жанейро в 1988 году, с тех пор семь раз становился депутатом национального парламента. Выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2018 года под лозунгом "Бразилия превыше всего, а Господь превыше всех".

Жаир Болсонару

6 сентября 2018 года, общаясь с избирателями во время предвыборного митинга в городе Жуис-ди-Фора, получил ножевое ранение в живот и был доставлен в больницу, где перенес две срочных операции.

7 октября 2018 года получил по итогам президентских выборов 46,06 % голосов и вышел во второй тур вместе с кандидатом Партии трудящихся Фернанду Аддадом, которого поддержали 29,24 % избирателей. Победил во втором туре, получив 55,13 % голосов избирателей.

Болсонару известен своими крайне правыми, националистическими и консервативными взглядами и скандальными заявлениями. В частности, он является ярым сторонником военной диктатуры и репрессий 1964—1985 годов, оправдывает пытки и казни как "законную практику" и призывает к их применению.

Президент не раз выступал с заявлениями, которые расценивали как расистские, гомофобные и женоненавистнические: называл черных активистов "животными, которым пора в зоопарк", критикует квоты и другую поддержку дискриминируемым группам, крайне негативно настроен к правам ЛГБТ, часто оскорбляет женщин-политиков. Выступает за легализацию наркотиков.

Жаир Болсонару с женой

Болсонару был трижды женат и у него пять детей. Известно, что во время работы в Конгрессе он нанял свою жену секретарем, за два года повысив её по службе и подняв заработную плату больше чем втрое.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский олигарх Игорь Коломойский поддержал кандидата в президенты Владимира Зеленского и назвал его символом смены поколений.

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