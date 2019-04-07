Выборы в Украине: известный журналист объяснил, кто и почему голосует за Зеленского

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский сумел "достучаться" до украинских избирателей через их эмоции. Ставка была сделана на молодую аудиторию.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV известный украинский журналист, шеф-редактор интернет-издания OBOZREVATEL Орест Сохар. По его мнению, за Зеленского голосовали те люди, которые "хотели развлечений".

"Речь о том, как достучаться до человека через эмоции. Эти выборы были в телевизионном формате. Люди хотят не новостей, не хотят знать, кто что сделал, а хотят эмоций. "Х-фактор", юмористические шоу, сериалы – Зеленский туда классно зашел", – отметил Сохар.

По его словам, не весь электорат Зеленского находится в телевизоре.

"Это та же история, как голосовали за Кличко – он классный боксер, порядочный человек, сделал себя сам, классный чувак. Выбор был эмоциональным. Телевизор лишь создал образ", – пояснил журналист.

Сохар также прокомментировал статистику, согласно которой средний возраст избирателей Зеленского – от 17 до 49 лет.

"Именно эта аудитория, возможно немного старше, вкладывала деньги в МММ. Умные люди, но до них как-то достучались, убедили, сработала реклама. Потом были другие трасты, банки с высокими процентами типа банка "Михайловский". Туда тоже люди несли, потому что верили", – отметил он.

"Поэтому согласен, что у Зеленского молодая аудитория. До нее достучались потому, что он нашел подход к людям с точки зрения современных методов коммуникации. Люди хотели развлечений – пожалуйста. Зачем слушать какой-то "Новый курс"? Это очень грустно и под пиво не заходит. Зачем слушать какие-то обещания, как завершить войну на Донбассе? Сегодня не призывают в армию, значит, это не моя проблема. Таких мотиваций у избирателя может быть много", – рассказал Сохар.

Журналист привел в пример победу на президентских выборах в США Дональда Трампа: "Трамп вел себя, как фейк. Люди хотели какой-то эклектики, их утомили традиционные политики, которые говорят на темы, совсем им не интересные".

По его словам, "дебаты нужны для тех, кто пытается думать, а таких значительно меньше".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов. В нем сойдутся шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!