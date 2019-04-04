"Шансы есть": раскрыта тактика Порошенко на второй тур выборов

Президент Украины Петр Порошенко, чтобы преодолеть 15-процентное отставание от конкурента на выборах шоумена Владимира Зеленского, перед вторым туром примет ряд экстренных мер для повышения своего рейтинга.

Как Порошенко намерен переломить неблагоприятную ситуацию, рассказал в эфире ObozTV председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Шлинчак напомнил, что в первом туре очень много людей не голосовали ни за Зеленского, ни за Порошенко. По его мнению, дебаты Порошенко и Зеленского будут адресованы именно таким людям, чтобы "развеять сомнения и чаши весов склонить на чью-то сторону".

"Сейчас букмекеры, как и в первом туре, ставят на Зеленского. Тем не менее, у действующего президента есть еще очень много шансов за две недели преломить ситуацию. Я думаю, что мы следующие две недели будем свидетелями нескольких шагов, которые могут повлиять на тех избирателей, которые сомневаются", – заявил он.

Эксперт предположил, что со стороны действующего президента "могут быть кадровые решения, могут быть несколько технологических шагов в плане обращения к своим избирателям и к избирателям, которые сомневаются".

Также Шлинчак допустил, что иностранные партнеры Украины могут послать несколько месседжей в поддержку действующего главы государства.

"Это может существенно повлиять на результаты выборов", – отметил он.

golos.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов. В нем сойдутся шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Зеленский и Порошенко могут выйти на открытые дебаты уже 19 апреля. Зеленский, предложив провести встречу привселюдно и прямо на НСК "Олимпийский". Порошенко согласился.

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