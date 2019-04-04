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Выборы президента Украины 2019

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"Шансы есть": раскрыта тактика Порошенко на второй тур выборов

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Президент Украины Петр Порошенко, чтобы преодолеть 15-процентное отставание от конкурента на выборах шоумена Владимира Зеленского, перед вторым туром примет ряд экстренных мер для повышения своего рейтинга.

Как Порошенко намерен переломить неблагоприятную ситуацию, рассказал в эфире ObozTV председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Шлинчак напомнил, что в первом туре очень много людей не голосовали ни за Зеленского, ни за Порошенко. По его мнению, дебаты Порошенко и Зеленского будут адресованы именно таким людям, чтобы "развеять сомнения и чаши весов склонить на чью-то сторону".

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"Сейчас букмекеры, как и в первом туре, ставят на Зеленского. Тем не менее, у действующего президента есть еще очень много шансов за две недели преломить ситуацию. Я думаю, что мы следующие две недели будем свидетелями нескольких шагов, которые могут повлиять на тех избирателей, которые сомневаются", – заявил он.

Эксперт предположил, что со стороны действующего президента "могут быть кадровые решения, могут быть несколько технологических шагов в плане обращения к своим избирателям и к избирателям, которые сомневаются".

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Также Шлинчак допустил, что иностранные партнеры Украины могут послать несколько месседжей в поддержку действующего главы государства.

"Это может существенно повлиять на результаты выборов", – отметил он.

"Шансы есть": раскрыта тактика Порошенко на второй тур выборов

golos.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов. В нем сойдутся шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Зеленский и Порошенко могут выйти на открытые дебаты уже 19 апреля. Зеленский, предложив провести встречу привселюдно и прямо на НСК "Олимпийский". Порошенко согласился.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВиктор Шлинчак
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеВыборы Президентавыборы УкраинаВыборы 2019
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну как. Главный шаги: 1. Это быстрая посадка экс-рЫгионалов и их окружения; 2. Организация нового "Гуантанамо" для всей быдловаты, которая сюда прется с востока.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"....примет ряд экстренных мер для повышения своего рейтинга.....".....Что ж изобретать велосипед?Стоить пойти проверенным путем - запросить где-нибудь ещё один томос и снарядить новую экспедицию Макряков в Азовское море.
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