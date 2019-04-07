Вибори в Україні: відомий журналіст пояснив, хто і чому голосує за Зеленського

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський зумів "достукатися" до українських виборців через їхні емоції. Ставка була зроблена на молоду аудиторію.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV відомий український журналіст, шеф-редактор інтернет-видання OBOZREVATEL Орест Сохар. На його думку, за Зеленського голосували ті люди, які "хотіли розваг".

"Йдеться про те, як достукатися до людини через емоції. Ці вибори були в телевізійному форматі. Люди хочуть не новин, не хочуть знати, хто що зробив, а хочуть емоцій. "Х-фактор", гумористичні шоу, серіали – Зеленський туди класно зайшов", – зазначив Сохар.

За його словами, не весь електорат Зеленського перебуває в телевізорі.

"Це та сама історія, як голосували за Кличка – він класний боксер, порядна людина, зробив себе сам, класний чувак. Вибір був емоційним. Телевізор лише створив образ", – пояснив журналіст.

Сохар також прокоментував статистику, згідно з якою середній вік виборців Зеленського – від 17 до 49 років.

"Саме ця аудиторія, можливо, трохи старша, вкладала гроші в МММ. Розумні люди, але до них якось достукалися, переконали, спрацювала реклама. Потім були інші трасти, банки з високими відсотками типу банку "Михайлівський". Туди теж люди несли, тому що вірили", – зазначив він.

"Тому згоден, що у Зеленського молода аудиторія. До неї достукалися тому, що він знайшов підхід до людей з точки зору сучасних методів комунікації. Люди хотіли розваг – будь ласка. Навіщо слухати якийсь "Новий курс"? Це дуже сумно і під пиво не заходить. Навіщо слухати якісь обіцянки, як завершити війну на Донбасі? Сьогодні не призивають до армії, значить, це не моя проблема. Таких мотивацій у виборця може бути багато", – розповів Сохар.

Журналіст навів у приклад перемогу на президентських виборах у США Дональда Трампа: "Трамп поводився, як фейк. Люди хотіли якоїсь еклектики, їх стомили традиційні політики, які говорять на теми, зовсім їм не цікаві".

За його словами, "дебати потрібні для тих, хто намагається думати, а таких значно менше".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів. У ньому зійдуться шоумен Володимир Зеленський і діючий глава держави Петро Порошенко.

Володимир Зеленський викликав Петра Порошенка на дебати, зажадавши від нього вибачень за образливі висловлювання на свою адресу. Поки що чинний президент прийняв запрошення, зробивши у відповідь не менш жорстку заяву.

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