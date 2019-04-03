Зеленский vs Порошенко: российский политик сказал, с кем Кремлю будет легче разговаривать

Любая перезагрузка власти в Украине независимо от победителя выборов президента облегчит переговоры с Россией.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил российский оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Он отметил, что никакие кадровые обновления не повлияют на линию, которую вели переговорщики ранее.

"Смена власти дает возможность переговорщикам сказать, что "это все было не между нами, а до нас, поэтому давайте теперь перевернем эту страницу и начнем с новой". На самом деле, если это будет Зеленский или кто-то другой, – это будет та же переговорная линия, которая продолжалась и по сей день, разве что немного иначе упакована", – сказал он.

Однако Пономарев заверил, что сейчас с Москвой не о чем говорить.

"Но это не значит, что нельзя договориться о том, что касается выхода с Донбасса. Об этом можно говорить, как и о миротворцах", – добавил он.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 апреля в Украине состоится второй тур президентских выборов. В нем сойдутся шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал