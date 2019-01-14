Голос инаугурации Порошенко собралась в президенты: что известно

Известный журналист и телеведущая телеканала "Прямой" Юлия Литвиненко будет баллотироваться в президенты.

По данным источников "Страны", она выступит техническим кандидатом против Юлии Тимошенко. В распоряжении издания оказались ее предвыборные плакаты. Они оформлены в формате вопросов другим кандидатам: Тимошенко, Зеленскому, Бойко и Гриценко.

Юлия Литвиненко jora.biz

Наибольшее количество вопросов Литвиненко адресует главе франкции "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Например: "В тюрьме ходила на каблуках, на Майдан выехала в инвалидкой коляске. Не стыдно вам смотреть людям в глаза?" или "Вона працює. Может, хватит водить людей за нос?"

Что касается Порошенко, ему журналист задает такие вопросы: "Неужели вы думаете, что Украина может противостоять России?", "Кто будет вашим министром иностранных дел, Петр Алексеевич, который наладит отношения с Россией?"

Плакаты Литвиненко strana.ua

Плакаты Литвиненко strana.ua

Плакаты Литвиненко strana.ua

Плакаты Литвиненко strana.ua

Плакаты Литвиненко strana.ua

Плакаты Литвиненко strana.ua

Плакаты Литвиненко strana.ua

Плакаты Литвиненко strana.ua

Свое участие Литвиненко косвенно подтвердила в недавнем интервью журналисту Евгению Киселеву. На его вопрос, готова ли она замахнуться на столь высокий уровень, журналист ответила, что рассматривает такое предложение. При этом Литвиненко не уточнила, от кого оно поступило.

Свое мнение об этом интервью и возможном участии Литвиненко высказала в Facebook Мариана Пьецух, которая предполагает, что ее образ будут использовать для оттягивания голосов у Тимошенко.

"Кино. Еще один потенциальный кандидат в президенты — экс-телеведущая "Прямого", а значительно раньше — "Интера" Юлия Литвиненко. Технический потенциальный кандидат против Юлии Тимошенко... Это кино, так кино. Как звучит — Юля Тимошенко или Юля Литвиненко?" — говорится в сообщении.

По словам Пьецух, услышав про амбиции Литвиненко, хочется эмоционально написать про какой-то вирус, который захватил Украину.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в упомянутом интервью Литвиненко несколько раз вспоминает "плохую" Тимошенко, косвенно затрагивает Коломойского и Зеленского. Последний, по ее словам, когда-то выжил ее с "Интера" (как новый начальник он якобы закрыл ее проекты, финансируя свои).

"А еще Литвиненко не только именем планирует перебивать рейтинг Тимошенко, но и образом. Да — примеряет на себя образ "железной леди", — добавила Пьецух.

Напомним, Юлия Литвиненко — известный украинский журналист, уроженка Днепра. В разные годы она работала на телеканалах УТ-1, "Интере", NewsOne, радио "Вести" (где была в том числе генеральным продюсером), "Прямом".

Узнаваемость Литвиненко во многом получила благодаря большому количеству интервью, которые она взяла в рамках передачи "Позаочi". Так, она беседовала с Андреем Данилко, Евгением Мироновым, Григорием Лепсом, Иосифом Кобзоном, Николаем Азаровым, Борисом Немцовым, Ириной Хакамадой, Сергеем Безруковым, Настей Каменских, Борисом Гребенщиковым, Сергеем Тигипко, Виктором Ющенко и другими украинскими и российскими политиками и артистами. Кроме того, в 2014 году она была закадровым голосом инаугурации Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, выборы президента Украины запланированы на март 2019 года. Центральная избирательная комиссия объявила о начале избирательного процесса выборов президента Украины с 31 декабря 2018 года.

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