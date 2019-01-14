Голос інавгурації Порошенка зібрався у президенти: що відомо

Відомий журналіст і телеведуча телеканалу "Прямий" Юлія Литвиненко буде балотуватися у президенти.

За даними джерел "Страны", вона виступить технічним кандидатом проти Юлії Тимошенко. У розпорядженні видання опинилися її передвиборні плакати. Вони оформлені у форматі питань іншим кандидатам: Тимошенко, Зеленському, Бойку і Гриценку.

Юлія Литвиненко jora.biz

Найбільшу кількість питань Литвиненко адресує голові франкції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Наприклад: "У в'язниці ходила на підборах, на Майдан виїхала в інвалідному візку. Не соромно вам дивитися людям в очі?" або "Вона працює. Може, годі водити людей за ніс?"

Що стосується Порошенка, йому журналіст ставить такі питання: "Невже ви думаєте, що Україна може протистояти Росії?", "Хто буде вашим міністром закордонних справ, Петре Олексійовичу, який налагодить відносини з Росією?"

Плакати Литвиненко strana.ua

Плакати Литвиненко strana.ua

Плакати Литвиненко strana.ua

Плакати Литвиненко strana.ua

Плакати Литвиненко strana.ua

Плакати Литвиненко strana.ua

Плакати Литвиненко strana.ua

Плакати Литвиненко strana.ua

Свою участь Литвиненко побіжно підтвердила в недавньому інтерв'ю журналісту Євгену Кисельову. На його запитання, чи готова вона замахнутися на такий високий рівень, журналіст відповіла, що розглядає таку пропозицію. При цьому Литвиненко не уточнила, від кого вона надійшло.

Свою думку про це інтерв'ю і можливу участь Литвиненко висловила у Facebook Мар'яна П'єцух, яка передбачає, що її образ використовуватимуть для відтягування голосів у Тимошенко.

"Кіно. Ще один потенційний кандидат у президенти — екс-телеведуча "Прямого", а значно раніше — "Інтеру" Юлія Литвиненко. Технічний потенційний кандидат проти Юлії Тимошенко... Це кіно, так кіно. Як звучить — Юля Тимошенко або Юля Литвиненко?" — йдеться у повідомленні.

За словами П'єцух, почувши про амбіції Литвиненко, хочеться емоційно написати про якийсь вірус, який захопив Україну.

Крім того, вона звернула увагу на те, що в згаданому інтерв'ю Литвиненко кілька разів згадує "погану" Тимошенко, побіжно зачіпає Коломойського і Зеленського. Останній, за її словами, колись вижив її з "Інтеру" (як новий начальник він нібито закрив її проекти, фінансуючи свої).

"А ще Литвиненко не тільки ім'ям планує перебивати рейтинг Тимошенко, але й належним чином. Так — приміряє на себе образ "залізної леді", — додала П'єцух.

Нагадаємо, Юлія Литвиненко — відомий український журналіст, уродженка Дніпра. У різні роки вона працювала на телеканалах УТ-1, "Інтері", NewsOne, радіо "Вести" (де була в тому числі генеральним продюсером), "Прямому".

Впізнаваність Литвиненко багато в чому отримала завдяки великій кількості інтерв'ю, які вона взяла в рамках передачі "Позаочі". Так, вона розмовляла з Андрієм Данилком, Євгеном Мироновим, Григорієм Лепсом, Йосипом Кобзоном, Миколою Азаровим, Борисом Нємцовим, Іриною Хакамадою, Сергієм Безруковим, Настею Каменських, Борисом Гребенщиковим, Сергієм Тігіпком, Віктором Ющенком та іншими українськими і російськими політиками і артистами. Крім того, у 2014 році вона була закадровим голосом інавгурації Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибори президента України заплановано на березень 2019 року. Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу виборів президента України з 31 грудня 2018 року.

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