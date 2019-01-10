Выборы президента Украины: объявлен еще один кандидат

Партия "Народный рух Украины" выдвинула кандидатом в президенты внефракционного народного депутата Виктора Кривенко.

Новость он сам поделился в Facebook. По его словам, на съезде "Народного руха" его избрали председателем партии на следующие 2 года и утвердили кандидатом в президенты Украины.

Кривенко также сообщил, что начал сбор средств на официальный взнос (2,5 млн гривен). "Уже собрали 2% от необходимой суммы и я горжусь этим результатом", – написал он.

Вадим Кривенко Facebook Вадима Кривенко

Напомним, Кривенко был избран в Верховную Раду в 2014 году от партии "Самопоміч". В 2015-м его исключили из фракции за поддержку закона о децентрализации.

В 2016-м он стал членом фракции "Блока Петра Порошенко", которую покинул в декабре 2017 года по собственному желанию.

Как известно, по состоянию на 8 января зарегистрированы пять кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.

OBOZREVATEL напоминает: