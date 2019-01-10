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Выборы президента Украины: объявлен еще один кандидат

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Партия "Народный рух Украины" выдвинула кандидатом в президенты внефракционного народного депутата Виктора Кривенко.

Новость он сам поделился в Facebook. По его словам, на съезде "Народного руха" его избрали председателем партии на следующие 2 года и утвердили кандидатом в президенты Украины.

Кривенко также сообщил, что начал сбор средств на официальный взнос (2,5 млн гривен). "Уже собрали 2% от необходимой суммы и я горжусь этим результатом", – написал он.

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Вадим Кривенко

Вадим Кривенко

Facebook Вадима Кривенко

Напомним, Кривенко был избран в Верховную Раду в 2014 году от партии "Самопоміч". В 2015-м его исключили из фракции за поддержку закона о децентрализации.

В 2016-м он стал членом фракции "Блока Петра Порошенко", которую покинул в декабре 2017 года по собственному желанию.

Как известно, по состоянию на 8 января зарегистрированы пять кандидатов в президенты Украины на выборах, которые состоятся 31 марта.

OBOZREVATEL напоминает:

  • 31 декабря 2018 года — старт избирательного процесса, начало выдвижения кандидатов от партий и регистрация кандидатов-самовыдвиженцев.

  • Предвыборная агитация кандидатов на пост президента стартует с момента подачи документов в ЦИК и продлится до 00:00 30 марта 2019 года.

  • 4 февраля 2019 года — последний день для подачи документов от кандидатов в Центризбирком.

  • К 9 февраля 2019 года процесс регистрации кандидатов в ЦИК завершится, на основании чего будет составлен официальный список кандидатов на президентский пост.

  • 31 марта состоятся выборы президента Украины.

  • Второй тур, в случае необходимости, — 21 апреля. ЦИК должен будет объявить результаты до 1 мая.

Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
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