Правда или ложь? Президенсткие обещания Зеленского разложили по полочкам

Комика Владимира Зеленского, который заявил, что будет участвовать в выборах президента Украины, поймали на манипуляциях и лжи в его заявлениях относительно будущего управления страной.

Они прозвучали в его интервью журналисту Дмитрию Гордону. Некоторые слова шоумена, которые не являются полностью субъективными, проверили на фактаж эксперты VoxCheck. В частности, речь идет о НАТО, МВФ, войне с Россией и военном сотрудничестве с зарубежными партнерами (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

О вступлении в НАТО

"У меня вопрос по НАТО. Мы знаем, что такое НАТО? Войдут войска, и мы будем защищены от агрессора? Иди договорись (с НАТО. — Ред.) тихо. Кому нужны плакаты твои? Кому надо в Конституции или где (это. — Ред.) закрепить? Я не понимаю, вы дипломаты или вы х*р знает кто? Ну вот я понимаю, я договорюсь с НАТО, если это возможно", — сказал Зеленский.

Главные посылы этой цитаты заключаются в следующем:

- закрепление курса на интеграцию в НАТО в Конституции ничего не даст;

- договариваться о вступлении в НАТО нужно "тихо" (то есть без публичного обсуждения).

Владимир Зеленский Facebook Владимира Зеленского

Оба они являются ложными. Во-первых, после закрепления в тексте Конституции ориентации страны на НАТО это положение будет труднее изменить (для этого нужно будет голосование 2/3 парламента) и это может быть дополнительным свидетельством серьезных намерений и определенности Украины в переговорах с НАТО.

Во-вторых, "тихо", как это предлагает Зеленский, присоединиться к НАТО невозможно, ведь процесс требует ряда комплексных реформ с использованием бюджетных ресурсов. Более того, к странам-кандидатам есть весомое требование НАТО — поддержка населением решения о присоединении, уровень которой узнают через проведение общенационального референдума.

"Хотя там (в НАТО. — Ред.) такие условия… У нас война на территории, это уже одно из условий, когда мы не можем вступить в альянс", — добавил Зеленский.

Эти слова шоумена имеют право на жизнь, поскольку в принципах по расширению НАТО указано, что кандидаты на вступление должны мирными способами решить территориальные или этнические конфликты и решение этих конфликтов будет учитываться при принятии решения о приглашении нового члена. Несмотря на отсутствие прямых запретов на принятие в блок воюющих стран, этот фактор, очевидно, будет играть роль сдерживающего.

Владимир Зеленский Facebook Владимира Зеленского

Сотрудничество с МВФ

"Какие там (у МВФ. — Ред.) условия? Там же условия жесткие. Они говорят, что без этого (кредитов МВФ. — Ред.) будет у нас дефолт... Вообще, честно говоря: дают транш — надо брать... Там очень жесткие проценты... Есть примеры других стран, которым они выдают кредиты. Давайте положим бумажки, давайте посмотрим. А можно нам такие же? Ребята, а чего нам другие, а кто с вами договорился?", — прокомментировал Зеленский сугубо экономический вопрос. Он утверждает, что:

- без кредитов МВФ в Украине будет дефолт;

- по кредитам МВФ высокие проценты, причем выше, чем в других странах.

Оба этих месседжа, снова таки, являются ошибочными. Ведь кредиты МВФ наоборот очень дешевые: для Украины средняя ставка по кредитам МВФ составляет около 3%. Для сравнения: ставка по последним выпускам евробондов (осень-2018) составляла 8,994-9,750%.

Безусловно, МВФ отдельно формирует процентную ставку для каждой страны, ориентируясь на ее вклад в уставный капитал МВФ, размер экономики, тип кредитной программы и прочее. Однако даже эти факторы не могут привести к тому, что одни страны будут получать дешевые кредиты, а другие с огромными процентами.

Что касается запугиваний дефолтом, то они звучат не из уст представителей МВФ, а из уст украинсмких экономистов. Однако реформы, которые Украина обязуется проводить для получения кредитов, наоборот направлены на обеспечение экономического роста (речь и дет о создании рынка газа, антикоррупционных органов, докапитализации банков и прочем).

Владимир Зеленский Facebook Владимира Зеленского

Война с Россией

"Придется говорить (с Россией. — Ред.). Хотим, не хотим, через себя. Хоть с чертом лысым готов договориться, лишь бы не умирал не один человек. Я считаю, что это хотя бы первый шаг. Прекратить стрельбу и развивать свою страну... Легко (представляю переговоры с Владимиром Путиным. — Ред.). Та надо говорить, все очень просто: "Что вы хотите? Чего вы к нам пришли?" Написали пункты. "Шо надо, ребята?" Потом бы я взял эти пункты, мир-то надо на наших условиях. Потом сказал: "А вот наши пункты". Где-то посередине бы сошлись... Люди, вот смотрите, я с ним (Путиным. — Ред.) говорил, вот список. А вот наш список. А вот они идут на это. А дальше, люди, я считаю, что надо так. Но, как и выбор президента, все решение на вас. Вот вам референдум. Нам бы сказали: "Там через депутатов, пока проведешь референдум…" Та все просто. Да не надо ничего через ваших депутатов. Нам надо решить вопрос. Депутаты, не хотите референдум, не даете нам эту возможность? Гуляйте. Онлайн (проведем опрос. — Ред.), по телевизору. Ребята, нам надо хотя бы знать результат, что думают люди. Люди тебе голосуют. Однозначно за, однозначно против не будет, но будет какая-то история. Утвердили список (условий для перемирия. — Ред.) и пошли жить" — представил свое видение завершения войны Зеленский. Таким образом, он поддерживает мнение о том, что:

- с РФ и Владимиром Путиным возможно достичь компромисса — изложить требования обеих сторон и сойтись "где-то посередине";

- после этого нужно объявить референдум, на котором народ Украины голосует за или против достигнутого компромисса;

- на референдуме не будет однозначно "за" или "против", но по его результатам возможно сформировать некий окончательный список условий мира с РФ.

- если Верховная Рада не соглашается объявить такой референдум, то можно провести опрос онлайн или через телевидение. Все эти идеи также являются ложными и манипулятивными.

Во-первых, Россия никогда не выполняет условия перемирий, а также не изменяет свои главные требования к Украине: легитимизировать оккупацию Крыма, заблокировать потенциальное вступление Украины в НАТО, предоставить особый статус для ОРДЛО с сохранением там влияния РФ и финансированием этих территорий из бюджета Украины. Все это не похоже на компромисс, устраивающий обе стороны при возможных переговорах.

Во-вторых, проведение общенационального референдума по этим вопросам сейчас невозможно ввиду отсутствия закона, который регулировал бы процедуру проведения плебисцита, а также изменений в Конституцию об амнистии. Более того, проведение референдума по вопросам заключения мирного соглашения является очень рискованным инструментом, поскольку он может еще больше разделить общество.

В-третьих, фраза о том, что результатом референдума не будет "однозначно за" или "однозначно против" может свидетельствовать о желании провести референдум только "для галочки" и оставить возможность трактовать его результаты по своему усмотрению. Аналогичный вывод можно сделать и о предложении провести опрос онлайн или по телевидению, поскольку такие методы абсолютно не являются репрезентативными и правдивыми.

Владимир Зеленский Facebook Владимира Зеленского

О военной помощи Украине

"В Канаде полно украинцев. Хорошо, мы сейчас никуда не вступаем (в НАТО. — Ред). Мы можем с канадцами подписать договор о какой-то военной поддержке? Ну, просто мне интересно. С поляками, там сколько наших украинцев работает… Кто-то там против НАТО. Ну, так есть же разные пути. Давайте с пятью-семью странами заключим какие-то договора. Солдатами меняемся, они помогают, приезжают, (нам дают. — Ред.) оружие и так далее", — предложил Зеленский.

Данный фрагмент интервью также можно расценивать как манипуляцию и плохую осведомленность шоумена с ситуацией в сфере оборонного сотрудничества между Украиной и ее партнерами. Ведь все, что он предложил, уже давно реализовано. К примеру, в 2017 году Украина подписала оборонную сделку с Канадой, в 2018 году ее дополнили соглашением о подготовке личного состава. Также подписано оборонное соглашение с Польшей (2016), создана совместная украинско-польско-литовская бригада, подписан ряд технических соглашений в сфере военно-технического сотрудничества (например, с Турцией). Активное военное сотрудничество Украина имеет и с НАТО и США. В частности, в 2018 году страна впервые напрямую получила от американцев летальное вооружение — противотанковые ракеты Javelin.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!