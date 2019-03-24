"Это первый шаг": Зеленский озвучил способ освободить Крым от оккупации РФ

Украина сможет освободить Крым от оккупации лишь после смены власти в России.

Такое мнение выразил кандидат в президенты, лидер электоральных симпатий Владимир Зеленский в эфире ТСН. Он считает, что приход новых лиц в украинскую политику сможет стать примером и для российского общества.

"Если мы победим [на выборах] — это будет первым шагом на пути возвращения Крыма. Может кто-то расстроится, но я считаю, что возвращение Крыма возможно только после того, как сменится власть в России. Своим примером, если мы поменяем власть, покажем, что так может быть: новые приходят. Значит можно так и у них [в России]", — сказал Зеленский.

Что касается Донбасса, то актер считает приемлемым исключительно дипломатическое решение конфликта и настаивает на расширении стола переговоров.

"Первый [способ] — дипломатический. Есть "Минский процесс", его хотелось бы расширить, трансформировать, добавить представителей США и Великобритании".

При этом Зеленский указал на необходимость мощной информационной войны, чтобы украинцы, которые находятся на оккупированных территориях, были защищены от пропаганды РФ и получали объективную информацию.

Также актер рассказал, что его избирательная кампания стоит 70 миллионов гривен: "Это деньги мои, моих компаньонов — учредителей "Студии Квартал 95" и деньги друзей".

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним соцопросам Зеленский уверенно лидирует в президентской гонке. Шоумена готовы поддержать 22,6% граждан Украины.

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